У Соледарській громаді шукають охочих оздоровити своїх дітей: як дати про себе знати

Оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Шепетівська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Соледара почала збирати інформацію про батьків, які хочуть оздоровити та відправити на відпочинок своїх дітей у 2026-му. Вони вже формують попередні списки, за якими пізніше можна буде отримати путівку.

Про це повідомили у Соледарській МВА.

Там розповіли, що формують списки з охочих відправити свою дитину — від 7 до 18 років — на оздоровлення та відпочинок у 2026 році. Взяти участь в анкетуванні може малеча з числа:

потребують особливої соціальної уваги та підтримки (мають пільгову категорію, в т.ч. статус ВПО);

зареєстровані чи задекларовані на території Соледарської міської територіальної громади;

тимчасово перемістилися за її межі.

Заповнити форму можна за цим посиланням.

Попередньо, діти зможуть відпочити у таборах “Артек” у Пущі-Водиці та на Закарпатті, або ж у “Перлині Донеччини”. Обрати пропонують один з трьох зазначених закладів. Однак у батьків також цікавляться, чи розглядають вони можливість оздоровлення за кордоном.

Нагадаємо, на оздоровлення малечі в цьогорічному бюджеті Соледарської громади заклали понад 2,2 мільйона гривень.