Діти на відпочинку в таборі “Перлина Донеччини”. Ілюстративне фото: Facebook/Перлина Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Безкоштовний відпочинок передбачили для зареєстрованих у громаді дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Крім самого оздоровлення, компенсують і витрати на проїзд.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2026 рік.

Так, на оздоровлення малечі в цьогорічному бюджеті Соледарської громади заклали понад 2,2 мільйона гривень. Ще 70 тисяч гривень передбачили на компенсацію проїзду до місця відпочинку й назад. Загалом цих коштів має вистачити, аби забезпечити оздоровлення для 70 дітей.

Однак зауважимо, що кількість дітей і виділена сума можуть змінитися. Так, минулого року в початковій версії Програми економічного й соціального розвитку громади за понад 1,7 мільйона гривень планували оздоровити 72 дитини, а за ще понад 153,9 тисячі — компенсувати проїзд для 74 дітей. Та вже у червні оздоровити вирішили 68 дітей. Утім, вартість самого відпочинку зросла до близько 1,9 мільйона гривень.

Раніше ми розповідали, що в Соледарській громаді затвердили Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2028 роки. Усі кошти з неї мають піти на стипендії провідним та перспективним спортсменам.