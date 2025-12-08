Підтримайте Вільне Радіо
На розвиток спорту в Соледарській громаді попередньо заклали 369 тисяч гривень на три наступні роки. Профінансують програму з бюджету частково окупованої громади й усі кошти спрямують на стипендії для спортсменів.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Соледарської міської військової адміністрації.
Загалом нова Програма розвитку фізичної культури і спорту передбачає шість заходів із залучення жителів до активного способу життя. П’ять пунктів мають впровадити безкоштовно:
Фінансування у програмі заклали лише на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам Соледарської громади. На це передбачили по 123 тисячі гривень щороку. Проте розмір стипендій і кількість спортсменів, які мають їх отримувати, у програмі не вказали.
Раніше ми розповідали, на що йдуть гроші з бюджетів п’яти нині окупованих громад Донеччини. У дослідженні серед інших, попри неповну окупацію, проаналізували й видатки Соледарської МВА.