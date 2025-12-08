Ранкова пробіжка. Ілюстративне фото: Pixabay

На розвиток спорту в Соледарській громаді попередньо заклали 369 тисяч гривень на три наступні роки. Профінансують програму з бюджету частково окупованої громади й усі кошти спрямують на стипендії для спортсменів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Соледарської міської військової адміністрації.

Загалом нова Програма розвитку фізичної культури і спорту передбачає шість заходів із залучення жителів до активного способу життя. П’ять пунктів мають впровадити безкоштовно:

популяризувати цифрову систему “Активні парки”;

створити клубну аудиторію бігової спільноти і любителів оздоровчого фітнесу, активного сімейного дозвілля в онлайн-форматі;

залучити провідних спортсменів та тренерів для проведення спортивних майстеркласів, онлайн-занять, челенджів і флешмобів;

залучити переселенців, зокрема серед військовослужбовців, ветеранів і людей з інвалідністю, до занять фізичної культурою і спортом в гуманітарних хабах;

провести інформаційні кампанії з популяризації здорового способу життя, принципів чесної гри, недопущення гендерних стереотипів, насильства й дискримінації людей з інвалідністю у спорті.

Фінансування у програмі заклали лише на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам Соледарської громади. На це передбачили по 123 тисячі гривень щороку. Проте розмір стипендій і кількість спортсменів, які мають їх отримувати, у програмі не вказали.

Раніше ми розповідали, на що йдуть гроші з бюджетів п’яти нині окупованих громад Донеччини. У дослідженні серед інших, попри неповну окупацію, проаналізували й видатки Соледарської МВА.