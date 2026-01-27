Наслідки російських атак у Донецькій області 26 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За добу російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 707 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без жертв.

У Слов’янську зранку 27 січня загинули чоловік та жінка, їхній син поранений

Поліція повідомляє, що 26 січня російські війська атакували 10 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка та Райгородок, села Дмитро-Дар’ївка й Очеретине.

Дружківку атакували FPV-дронами, у місті поранений місцевий житель 57 років, у місті пошкоджена котельня. В Олексієво-Дружківці через влучання дрона поранена жінка 47 років.

У низці інших населених пунктів за 26 січня також фіксували наслідки влучань, вони призвели до руйнування цивільної інфраструктури:

по Краматорську били шість разів за допомогою 250-кілограмової авіабомби та дронів. Там пошкоджені підприємство, інфраструктуру та цивільне авто;

у Миколаївці через влучання FPV-дрона постраждало цивільне авто;

Райгородок атакували з застосуванням РСЗВ “Смерч” та безпілотних літальних апаратів “Молнія-2”. Зруйновані шість будинків;

Слов’янськ росіяни атакували дронами, там пошкоджений газопровід.

Загалом за добу 26 січня руйнувань на Донеччині зазнали 25 цивільних об’єктів, з них шість — житлові будинки.

Зранку 27 січня росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби на Слов’янськ. Загинуло подружжя 45 і 48 років, їхній 20-річний син зазнав поранень. Внаслідок удару два будинки зруйновані, ще три — пошкоджені.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 26 січня по ранок 27 січня під вогнем на Донеччині також були Заповідне, Золотий Колодязь, Грузьке, Кучерів Яр та Свято-Покровське.

Бої тривали на всіх напрямках Донеччини

згідно з повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські загарбники атакували три рази за 26 січня, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману;

на Слов’янському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ у районі Платонівки та у бік Ямполя;

одне боєзіткнення фіксували у районі Часового Яру на Краматорському напрямку ;

ще 15 атак росіяни провели поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 33 штурмові та наступальні дії поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине;

на Олександрівському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони України в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, станом на 27 січня на Покровському напрямку фронту продовжується оборонна операція українських військових. У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з російськими загарбниками, останні посилюють свій тиск на місто. Водночас намагаються накопичувати техніку для подальших атак, користуючись погодними умовами.