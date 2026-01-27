Наслідки ударів по Слов'янську 27 січня. Фото: Слов'янська міська ВА

О 4:30 у вівторок, 27 січня, росіяни завдали ударів по прифронтовому Слов’янську авіабомбами. Удар прийшовся по приватному сектору міста, де під завалами опинилася сім’я: батько та мати загинули, а син 2005 року народження — зазнав поранень.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

“Молодий хлопець поранений. Знаходиться у лікарні, отримує всю необхідну медичну допомогу. Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося”, — каже Вадим Лях.

Він зазначив, що пораненого та загиблих деблокували з-під завалів. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять будинків.

Нагадаємо, війська країни-агресорки планують активізувати наступ у бік Слов’янська та Краматорська, стверджує розвідка. Нині у зоні відповідальності 11-го корпусу окупанти зосередили близько 80 тисяч військових.