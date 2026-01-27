Росіяни накопичують техніку для штурмів півночі Мирнограда та Гришиного

Покровський напрямок. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Станом на 27 січня на Покровському напрямку фронту продовжується оборонна операція українських військових. У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з російськими загарбниками, останні посилюють свій тиск на місто. Водночас намагаються накопичувати техніку для подальших атак, користуючись погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

“Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду. У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом. Для подальшого штурму “верхнього” Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки”, — повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

Там зазначили, що разом із 1-м корпусом Нацгвардії “Азов” блокують росіян по лінії “східні околиці Мирнограду — Красний Лиман — Родинське.

У Покровську росіяни концентрують зусилля на окупації села Гришиного, воно наразі є їхньою головною метою, уточнюють у 7 корпусі ДШВ. Напередодні туди змогла зайти одна група росіян, однак їх вже знищили, стверджують українські військові.

Вони зазначили, що у захопленій частині Покровська росіяни накопичують легку техніку та особовий склад у районі промзони на північному заході міста, а надалі планують просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

“Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Ворог активніше запускає “Молнії” у якості дрона-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі наносять по цілі потрійний удар. Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км в глибину нашої оборони”, — уточнюють у 7 корпусі ДШВ.

Там зазначили, що також частіше стали відбувати удари російською тактичною авіацією. За тиждень, який минув, росіяни скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб. Це на 20% більше за попередній тиждень.

