Військовослужбовиця ЗСУ за комп'ютером. Ілюстративне фото: ArmyInform

Ветерани, учасники бойових дій та їхні родини зможуть дізнатися про нові можливості працевлаштування вже у найближчу середу. Для них проведуть онлайн захід, присвячений професійному розвитку та державній підтримці. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу Вільному Радіо розповіли в Донецькому обласному центрі зайнятості.

За їхніми словами, вже у найближчу середу — 28 січня — проведуть “кар’єрний день”, де розповідатимуть про можливості працевлаштування та підтримки. Взяти участь в онлайн-заході зможуть ветерани, учасники бойових дій та їхні родини.

Теми, які обрали для охочих, будуть такими:

актуальні послуги та електронні сервіси служби зайнятості ;

інформація про професійне навчання та підвищення кваліфікації за сприяння служби зайнятості;

розбір умов державних програм “Власна справа” та “Грант для ветеранів та членів їхніх сімей” для відкриття або розвитку бізнесу;

реальні історії успіху ветеранів , які вже отримали гранти;

ветеранська політика в Донецькій області , робота фахівців із супроводу ветеранів та механізми надання підтримки.

Також під час заходу можна буде поставити свої запитання, почути практичні поради, а ще знайти рішення, які відповідатимуть потребам чи планам, кажуть у службі.

Долучитися до інформаційної ініціативи можна буде об 11:00, однак спочатку потрібно на неї зареєструватися — за цим посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за номером контакт центру: 0-800-219-713.

