Ветерани, учасники бойових дій та їхні родини зможуть дізнатися про нові можливості працевлаштування вже у найближчу середу. Для них проведуть онлайн захід, присвячений професійному розвитку та державній підтримці. Як долучитися — читайте далі.
Про ініціативу Вільному Радіо розповіли в Донецькому обласному центрі зайнятості.
За їхніми словами, вже у найближчу середу — 28 січня — проведуть “кар’єрний день”, де розповідатимуть про можливості працевлаштування та підтримки. Взяти участь в онлайн-заході зможуть ветерани, учасники бойових дій та їхні родини.
Теми, які обрали для охочих, будуть такими:
Також під час заходу можна буде поставити свої запитання, почути практичні поради, а ще знайти рішення, які відповідатимуть потребам чи планам, кажуть у службі.
Долучитися до інформаційної ініціативи можна буде об 11:00, однак спочатку потрібно на неї зареєструватися — за цим посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за номером контакт центру: 0-800-219-713.
