Гроші на житло. Ілюстративний колаж: Fight for Right

Організація Fight For Right відкрила онлайн-форму для попереднього відбору заявок на компенсацію за оренду житла. Скористатися нею можуть ВПО зі статусом людини з інвалідністю, які втратили домівку через війну. Як податися та умови — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили на сторінці організації.

За їхніми словами, грошову підтримку можуть отримати люди з інвалідністю, які мають статус ВПО та нині мешкають у Дніпропетровській чи Запорізькій областях. Кошти можна буде витрати на компенсацію витрат на оренду житла або ж оплату комунальних послуг.

“Близько 7000 людей виїхали з Донеччини лише за останній місяць. За цією цифрою долі сотень родин, які в ці дні вимушені шукати житло в оренду, зокрема, й родини людей з інвалідністю. Для багатьох основною проблемою стає відсутність коштів на оренду та сплату комунальних рахунків”, — пояснили в Fight For Right.

Для участі у програмі потрібно відповідати таким критеріям:

офіційний підтверджений статус ВПО;

офіційні документи, що підтверджують пошкодження або знищення житла.

Залишити заявку можна за цим посиланням. Після цього команда проєкту зв’яжеться з відібраними заявниками для уточнення інформації та перевірки документів.

Нагадаємо, у межах державної програми “єВідновлення” українці вже кілька років можуть податися на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. Ми зібрали останні зміни та основні кроки звернення по таку послугу.