Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У межах державної програми “єВідновлення” українці вже кілька років можуть податися на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. Ми зібрали останні зміни та основні кроки звернення по таку послугу.

Хто може отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році

Компенсація надається власникам житла, яке:

було пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України;

розташоване на території, підконтрольній Україні, де не ведуться активні бойові дії;

не є повністю знищеним (для знищеного житла передбачений окремий механізм компенсації).

Власникам потрібне зареєстроване право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що змінилося у програмі “єВідновлення” з січня 2026 року

Згода співвласників — більше не обов’язкова. Раніше, якщо житло перебувало у спільній власності, для подачі заяви на компенсацію потрібно було отримати згоду всіх співвласників — через застосунок “Дія” або нотаріально.

З 2026 року ця вимога була скасована.

Наразі будь-який співвласник може подати заяву на компенсацію самостійно, і вона автоматично вважатиметься поданою від імені всіх співвласників, якщо протягом 15 днів не надійде жодних заперечень.

Важливо:

Інші співвласники можуть подати письмові заперечення до компенсаційної комісії у довільній формі протягом 15 календарних днів з моменту подачі заяви одним зі співвласників.

Якщо хоча б один співвласник подасть заперечення — комісія відмовить у компенсації.

Зазначимо, обов’язково повідомити про звернення по компенсацію всіх співвласників. Якщо заява подається без підтвердженої згоди, заявник має підтвердити факт інформування.

Це може бути:

повідомлення про вручення рекомендованого листа;

поштове повідомлення про відмову в отриманні;

або інший спосіб інформування (перелік не є вичерпним).

Також посадовці оновили розрахунок вартості ремонту: Кабмін переглянув понад 60–65 видів ремонтних робіт, що дозволяє отримати більшу компенсацію відповідно до ринкових цін.

Щоб покрити витрати, держава пропонує варіант виплати компенсацій частинами: якщо сума компенсації перевищує 200 тис. грн, її виплачують у два етапи.

Якщо кошторис ремонту перевищує граничну суму, компенсацію можуть призначити за наявності додаткового фінансування з інших джерел.

Нові правила стосуються лише пошкодженого житла.

Для знищеної нерухомості порядок залишається без змін — для припинення права власності потрібні заяви від усіх співвласників, завірені нотаріально.

Яка сума компенсацій за пошкоджене майно від держави у 2026

Максимальні суми компенсації не змінилися:

до 200 тис. грн — ремонт категорії А;

до 350 тис. грн — ремонт категорії Б (квартири);

до 500 тис. грн — ремонт категорії Б (приватні будинки).

Якщо кошторис перевищує граничну суму, це не є автоматичною підставою для відмови — за наявності співфінансування компенсацію можуть призначити в межах встановленого ліміту.

Як подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно

Онлайн (через Дію)

Авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua. Оберіть пошкоджений об’єкт. Заповніть анкету. Вкажіть рахунок “єВідновлення”. Перевірте та підпишіть заяву. Після завершення ремонту — подайте звіт .

Офлайн (звернутися можна до ЦНАПу або нотаріуса)

Перелік необхідних документів для звернення:

паспорт і РНОКПП;

інформаційне повідомлення про пошкоджене майно;

електронну пошту;

фото ремонту (якщо подаєте звіт);

документи про пільги — за наявності.

Комісія опрацює заяву та призначить дату огляду майна для встановлення суми компенсації за пошкоджене майно, або ж відмовить у такій виплаті.

Нагадаємо, на Донеччині ситуація з виплатою компенсації за пошкоджене майно різниться від громади до громади. Одні комісії заблоковані, а інші змогли вже погодити сотні тисяч виплат.