Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
З’явилась формула за якою посадовці будуть розраховувати суму компенсації за ваше житло або дачний будинок. Тут врахували п’ять параметрів. Ми розібрались в деталях та на прикладі показуємо, як розрахувати, яка буде компенсація за зруйноване житло.
Щоб порахувати, яка буде компенсація за втрачене житло посадовці будуть використовувати таку формулу:
Ві=Вср*Кр*Ккімн*Крік*Sзн ≥ Віпов
У формулі відшкодування за зруйноване житло позначені такі дані для розрахунку:
Державна компенсація за втрату житла має у формулі пункт “Кр”, який означає регіональну особливість вартості квадратного метра нерухомості. Для Донецької області це 0.5.
|Регіон
|Коефіцієнт
|Вінницька область
|0,5
|Вінниця
|0,923
|Волинська область
|0,5-0,553
|Луцьк
|0,8
|Дніпропетровська область
|0,5-0,97
|Дніпро
|0,725-1,314
|Донецька область
|0,5
|Житомирська область
|0,5
|Житомир
|0,808
|Закарпатська область
|0,5-0,621
|Ужгород
|0,831
|Миколаїв
|0,718
|Одеська область
|0,5-0,594
|Одеса
|0,789-1,158
|Полтавська область
|0,5
|Полтава
|0,883
|Рівненська область
|0,5
|Рівне
|0,805
|Сумська область
|0,5
|Суми
|0,716
|Тернопільська область
|0,5
|Тернопіль
|0,765
|Запорізька область
|0,5-0,558
|Запоріжжя
|0,5-0,79
|Івано-Франківська область
|0,5-0,689
|Івано-Франківськ
|0,594
|Київська область
|0,511-0,944
|Київ
|1,157-2
|Кіровоградська область
|0,5
|Кропивницький
|0,642
|Луганська область
|0,5
|Львівська область
|0,5-0,632
|Львів
|1,203-1,645
|Миколаївська область
|0,5
|Харків
|0,778-1,005
|Херсонська область
|0,5
|Херсон
|0,738
|Хмельницька область
|0,5
|Хмельницький
|0,715
|Черкаська область
|0,5
|Черкаси
|0,811
|Чернівецька область
|0,5-0,57
|Чернівці
|0,806
|Чернігівська область
|0,5
Коефіцієнт “Крік”, що враховує рік забудови розбитий на три категорії:
|Рік забудови
|Коефіцієнт
|1800—1917 роки
|1,22
|1918—1990 роки
|0,69
|з 1991 року і до сьогодні
|1,03
Коефіцієнт “Ккімн” коригує суму відшкодування за зруйноване житло в залежності від кількості кімнати теж розбитий на три категорії:
|Кількість кімнат
|Коефіцієнт
|1-кімнатна
|1,0261
|2-кімнатна
|0,9307
|3-кімнатна та більше
|0,9096
Позначка в кінці формули ≥ Віпов означає, що сума, яку ви розрахуєте, не може бути нижче, ніж ціна будівництва нової нерухомості з такою ж площею.
Віпов=Пов*Sзн
Позначки у формулі означають:
Закон про компенсацію втраченого житла не враховує формулу підрахунку, її прописали у Постанові Уряду. Документ передбачає, що виплати за садовий або дачний будинок посадовці будуть розраховувати використовуючи таку формулу:
Ві=Вср*Кр*Sзн ≥ Віпов
Позначки у формулі розрахунку означають:
Розберемо на прикладі визначення суми, яку ви отримаєте від держави, як відшкодування збитків за зруйноване майно. Припустимо, що ви жили в Бахмуті в п’ятиповерховій панельній будівлі, так званій “хрущовці”. Тобто, наша заява про пошкоджене майно включатиме дані про трикімнатну квартиру площею у 54 квадратних метри. Ваші дані будуть наступними:
Рахуємо суму компенсації:
36 422,33 * 0,5 * 0,9096 * 0,69 * 54 = 617 207,26 гривні.
Тому оцінка втраченого житла може змінитись (у більшу або меншу сторону, якщо вартість будівництва одного квадратного метра житла зміниться після перемоги).
Тому оцінка втраченого житла може змінитись (у більшу або меншу сторону, якщо вартість будівництва одного квадратного метра житла зміниться після перемоги).
Варто врахувати, що для купівлі приватної оселі або садового чи дачного будинку у компенсаційну вартість увійде й придбання земельної ділянки. Тобто, у платіжному дорученні перерахування коштів треба буде зазначити реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки.
Компенсація за зруйноване житло буде виплачуватись за наявності грошей на окремому рахунку Мінінфраструктури. Якщо коштів не вистачатиме, то створять електронний реєстр з чергою на компенсацію зруйнованого житла.
Подавач відшкодування за зруйноване житло повинен буде підписати договір про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.
[info]Відступлення права вимоги в бухгалтерії – це угода, за якою кредитор передає своє право на борг іншій людині. Тобто, це заміна кредитора.
У випадку компенсації за зруйноване житло йдеться про те, що українці, які отримають відшкодування від держави, втратять право на репарації.
Тобто, очікується, що спершу виплату громадянам проводитимуть з українського державного бюджету, а потім вимагатимуть цих грошей від Росії. Це правило діятиме незалежно від суми компенсації та житлової площі, яку ви отримаєте від української держави. [/info]
Зазначимо, листопада 2025 року власникам спільного житла спростили отримання компенсацій за програмою “єВідновлення”. Відтоді заяву на відшкодування за пошкоджене житло може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.
Нагадаємо, прийом заявок на програму “єВідновлення” розпочався в середині травня. На ремонт обіцяють давати до 200 тисяч гривень, але тільки тим, хто не лагодив оселю самостійно. Журналісти Вільного радіо розбиралися, як отримати гроші та що саме можна буде купувати для ремонту.
Станом на 2026 рік програма компенсацій продовжує діяти, а кількість поданих заяв і виплат значно зросла. Водночас строки розгляду заяв можуть відрізнятись залежно від регіону та навантаження на комісії.
Приклад для 2026 року (умовний):
Якщо квартира має площу 60 м², знаходиться у великому місті та її побудовали після 1991 року, сума компенсації може бути вищою, ніж у попередні роки через оновлену вартість будівельних матеріалів і робіт. Остаточний розрахунок визначає комісія після огляду об’єкта.
Компенсацію можуть надати у двох форматах:
Термін дії сертифіката обмежений, тому його потрібно використати протягом встановленого періоду.