З’явилась формула за якою посадовці будуть розраховувати суму компенсації за ваше житло або дачний будинок. Тут врахували п’ять параметрів. Ми розібрались в деталях та на прикладі показуємо, як розрахувати, яка буде компенсація за зруйноване житло.

Як порахувати розмір компенсації для нерухомого майна

Щоб порахувати, яка буде компенсація за втрачене житло посадовці будуть використовувати таку формулу:

Ві=Вср*Кр*Ккімн*Крік*Sзн ≥ Віпов

У формулі відшкодування за зруйноване житло позначені такі дані для розрахунку:

Ві — державна компенсація за втрату житла та нерухомого майна у гривнях;

Вср — вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку України (наразі це 36 422,33 гривні);

Кр — регіональний коефіцієнт, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості в залежності від регіону;

Ккімн — кількість кімнат знищеної нерухомості (квартири);

Крік — рік, коли побудували зруйновану будівлю;

Sзн — площа об’єкта.

Коефіцієнти для формули компенсації за зруйноване житло

Державна компенсація за втрату житла має у формулі пункт “Кр”, який означає регіональну особливість вартості квадратного метра нерухомості. Для Донецької області це 0.5.

Регіон Коефіцієнт Вінницька область 0,5 Вінниця 0,923 Волинська область 0,5-0,553 Луцьк 0,8 Дніпропетровська область 0,5-0,97 Дніпро 0,725-1,314 Донецька область 0,5 Житомирська область 0,5 Житомир 0,808 Закарпатська область 0,5-0,621 Ужгород 0,831 Миколаїв 0,718 Одеська область 0,5-0,594 Одеса 0,789-1,158 Полтавська область 0,5 Полтава 0,883 Рівненська область 0,5 Рівне 0,805 Сумська область 0,5 Суми 0,716 Тернопільська область 0,5 Тернопіль 0,765 Запорізька область 0,5-0,558 Запоріжжя 0,5-0,79 Івано-Франківська область 0,5-0,689 Івано-Франківськ 0,594 Київська область 0,511-0,944 Київ 1,157-2 Кіровоградська область 0,5 Кропивницький 0,642 Луганська область 0,5 Львівська область 0,5-0,632 Львів 1,203-1,645 Миколаївська область 0,5 Харків 0,778-1,005 Херсонська область 0,5 Херсон 0,738 Хмельницька область 0,5 Хмельницький 0,715 Черкаська область 0,5 Черкаси 0,811 Чернівецька область 0,5-0,57 Чернівці 0,806 Чернігівська область 0,5

Коефіцієнт “Крік”, що враховує рік забудови розбитий на три категорії:

Рік забудови Коефіцієнт 1800—1917 роки 1,22 1918—1990 роки 0,69 з 1991 року і до сьогодні 1,03

Коефіцієнт “Ккімн” коригує суму відшкодування за зруйноване житло в залежності від кількості кімнати теж розбитий на три категорії:

Кількість кімнат Коефіцієнт 1-кімнатна 1,0261 2-кімнатна 0,9307 3-кімнатна та більше 0,9096

Позначка в кінці формули ≥ Віпов означає, що сума, яку ви розрахуєте, не може бути нижче, ніж ціна будівництва нової нерухомості з такою ж площею.

Віпов=Пов*Sзн

Позначки у формулі означають:

Віпов — компенсація за зруйноване житло, яка визначена за вартістю побудови житла;

Пов — вартість будування житла у регіонах України відповідно до місцеперебування майна;

Як порахувати розмір компенсації за зруйнований садовий або дачний будинок

Закон про компенсацію втраченого житла не враховує формулу підрахунку, її прописали у Постанові Уряду. Документ передбачає, що виплати за садовий або дачний будинок посадовці будуть розраховувати використовуючи таку формулу:

Ві=Вср*Кр*Sзн ≥ Віпов

Позначки у формулі розрахунку означають:

Ві — розмір відшкодування збитків за зруйноване майно у гривнях;

Вср — вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку України (це 22 197,14 гривні);

Приклад: компенсація за зруйноване житло для 3-кімнатної “хрущовки” в Бахмуті

Розберемо на прикладі визначення суми, яку ви отримаєте від держави, як відшкодування збитків за зруйноване майно. Припустимо, що ви жили в Бахмуті в п’ятиповерховій панельній будівлі, так званій “хрущовці”. Тобто, наша заява про пошкоджене майно включатиме дані про трикімнатну квартиру площею у 54 квадратних метри. Ваші дані будуть наступними:

вартість одного квадратного метра — 36 422,33 ;

регіональний коефіцієнт — 0,5 ;

кількість кімнат — 0,9096 ;

коли побудували будівлю (припустимо 1960 рік) — 0,69 ;

площа квартири — 54 .

Рахуємо суму компенсації:

36 422,33 * 0,5 * 0,9096 * 0,69 * 54 = 617 207,26 гривні.

Зазначимо, остаточна сума залежатиме від коефіцієнту Віпов, бо державна компенсація за втрату житла не може бути меншою, ніж вартість будівництво оселі з тією ж площею, яку ви втратили. Порахувати цей коефіцієнт важко поки йдуть активні бойові дії в Донецької області, невідомо якою буде вартість будівництва житла в регіоні після перемоги. Тому оцінка втраченого житла може змінитись (у більшу або меншу сторону, якщо вартість будівництва одного квадратного метра житла зміниться після перемоги).

Варто врахувати, що для купівлі приватної оселі або садового чи дачного будинку у компенсаційну вартість увійде й придбання земельної ділянки. Тобто, у платіжному дорученні перерахування коштів треба буде зазначити реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки.

Компенсація за зруйноване житло буде виплачуватись за наявності грошей на окремому рахунку Мінінфраструктури. Якщо коштів не вистачатиме, то створять електронний реєстр з чергою на компенсацію зруйнованого житла.

Що таке договір про відступлення права вимоги

Подавач відшкодування за зруйноване житло повинен буде підписати договір про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.

[info]Відступлення права вимоги в бухгалтерії – це угода, за якою кредитор передає своє право на борг іншій людині. Тобто, це заміна кредитора.

У випадку компенсації за зруйноване житло йдеться про те, що українці, які отримають відшкодування від держави, втратять право на репарації.

Тобто, очікується, що спершу виплату громадянам проводитимуть з українського державного бюджету, а потім вимагатимуть цих грошей від Росії. Це правило діятиме незалежно від суми компенсації та житлової площі, яку ви отримаєте від української держави. [/info]

Зазначимо, листопада 2025 року власникам спільного житла спростили отримання компенсацій за програмою “єВідновлення”. Відтоді заяву на відшкодування за пошкоджене житло може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.

Нагадаємо, прийом заявок на програму “єВідновлення” розпочався в середині травня. На ремонт обіцяють давати до 200 тисяч гривень, але тільки тим, хто не лагодив оселю самостійно. Журналісти Вільного радіо розбиралися, як отримати гроші та що саме можна буде купувати для ремонту.

Станом на 2026 рік програма компенсацій продовжує діяти, а кількість поданих заяв і виплат значно зросла. Водночас строки розгляду заяв можуть відрізнятись залежно від регіону та навантаження на комісії.

Приклад для 2026 року (умовний):

Якщо квартира має площу 60 м², знаходиться у великому місті та її побудовали після 1991 року, сума компенсації може бути вищою, ніж у попередні роки через оновлену вартість будівельних матеріалів і робіт. Остаточний розрахунок визначає комісія після огляду об’єкта.

Компенсацію можуть надати у двох форматах:

грошова виплата на ремонт;

житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Термін дії сертифіката обмежений, тому його потрібно використати протягом встановленого періоду.