Зміни до програми “єВідновлення”: тепер відновити можна житло, розташоване в пам’ятках архітектури

Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В уряді 1 жовтня ухвалили постанову, яка спрощує усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, постраждалих від збройної агресії Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Так, відтепер власники пошкодженого або зруйнованого житла в історичних будівлях зможуть отримувати сертифікати “єВідновлення” як компенсацію від держави.

“Відтепер сертифікати програми “єВідновлення” діятимуть для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури. Також спрощено порядок отримання дозволів і погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це стосується як нових об’єктів, так і проведення робіт безпосередньо на пам’ятках”, — йдеться в повідомленні Мінкульту.

Там зауважили, що ці зміни повинні прискорити “реальне” відновлення української культурної спадщини.

Нагадаємо, для переселенців в Україні доступні компенсації за зруйноване житло, іпотека та інші системи кредитування. Журналісти Вільного Радіо розібралися, чи користуються вони попитом та що держава планує робити надалі.