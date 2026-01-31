Покровськ у січні 2026 року. Фото: Donbas Realii (RFE/RL)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на кінець січня 2026 року майже 12 тисяч власників нерухомості Покровської громади подали заяви на компенсацію за зруйноване житло. Житлові сертифікати погодили лише за 456 заявами. Ще за 9832 об’єктами нерухомості призупинили розгляд. Розповідаємо, у чому складність визнати житло зруйнованим.

Про ситуацію із компенсаціями розповів журналістам телеканалу Орбіта начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він пояснив, що члени комісії мають 30 днів на розгляд заяв і на рішення про відмову або погодження компенсації. Втім, очільник громади запевнив, що у Покровській громаді майже немає відмов.

“Всіх обурює, коли комісія не визнає будинок зруйнованим. Але комісія керується державними нормами, за якими будинок має бути зруйнованим на понад 80%. Це визначають доволі просто — за допомогою фотофіксації або супутникових знімків, а також беруть технічний паспорт будинку і вираховують ступінь руйнації, починаючи з покрівлі, основних стін, інженерних мереж тощо”, — пояснює Сергій Добряк.

Майже 10 тисяч призупинених заяв стосуються квартир, які наразі не визнані зруйнованими, але можуть стати такими у майбутньому.

“Складність у тому, що для внесення будинку до реєстру зруйнованого майна слід внести весь будинок, а не окремі квартири чи під’їзд. Тому, якщо зруйнований лише один під’їзд, комісія не може визнати будинок повністю зруйнованим”, — уточнює Сергій Добряк.

Однак, ситуація у місті змінюється стрімко: будинки, які ще нещодавно не могли визнати зруйнованими, тепер можуть отримати статус зруйнованих. Члени комісії повторно розглядають заявки за одними й тими самими адресами. Для цього щомісяця замовляють оновлені супутникові знімки будинків у космічних агенцій.

Нагадаємо, 30 січня 2026 року комісія розглянула 105 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 98 заявникам нададуть сертифікати на нове житло.