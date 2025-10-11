Покровськ у жовтні 2025 року. Скриншот відео: Instagram/libkos

З 6 по 10 жовтня 2025 року у Покровську обстежили зруйновані будинки в мікрорайоні “Лазурний”. Три будинки визнали зруйнованими, і тепер майже дві сотні мешканців отримають компенсаційні житлові сертифікати на придбання нового житла. Розповідаємо, як вдається проводити обстеження у Покровську.

Про обстеження житла повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

“Ми провели одну комісію дистанційного обстеження, під час якої вдалося ідентифікувати три багатоквартирні будинки — це [мікрорайон] “Лазурний”, будівлі №2, №3 та №67-Б. Комісія з дистанційного обстеження ухвалила рішення про погодження факту руйнування. З мешканцями цих будинків зв’яжуться, і буде запущено процес оформлення документів на отримання сертифікатів за знищене майно. Загалом майже 200 людей отримають сертифікати”, — говорить заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель.

Обстеження вдається проводити завдяки власним безпілотникам, якими облітають місто, фіксують руйнування, а потім передають відео комісії, щоб вона ухвалила рішення, чи надавати компенсацію за зруйноване житло. Втім, обстежувати навіть дистанційно буває складно.

“Ми мали ситуацію, коли було втрачено зв’язок із дроном. Ще буває безпекова ситуація не дозволяє виконати обліт”, — додає Олексій Стебель.

Раніше ми розповідали, що жителів Покровська просять надсилати листи з доказами руйнувань їхнього житла. Посадовці Покровської МВА створили для цього електронну пошту, на яку приймають заяви від громадян щодо руйнувань їхньої нерухомості.