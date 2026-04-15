Як в Україні отримати компенсацію за зруйноване житло і що треба знати про всі аспекти цієї процедури. Колаж: Вільне Радіо

Програма компенсації за пошкоджене житло “єВідновлення” та житлові сертифікати за знищену нерухомість працюють в Україні вже майже три роки. За цей час накопичилося чимало нюансів і питань, які можуть виникнути під час оформлення виплат. Тож журналісти Вільного Радіо зібрали всю корисну інформацію про компенсації — незалежно від того, чи ви хочете відремонтувати пошкоджене житло, придбати нове замість знищеного, чи ваша оселя залишилася в окупації.

Якщо вас цікавить конкретний етап оформлення компенсації за зруйноване житло — натисніть на потрібний розділ, і ви одразу перейдете до інформації, яку шукаєте. Також ви можете скористатися функцією пошуку у вашому браузері, аби знайти розділ за ключовими словами.

У цьому тексті ви дізнаєтесь:

Як оформити електронний підпис (КЕП-ключ)

Перш ніж переходити до подачі заяви, слід мати електронний підпис (КЕП-ключ), завдяки якому можна авторизуватися на порталі “Дія”.

Спочатку визначте, який КЕП вам потрібен — фізичний носій ключа типу флеш-накопичувача або софт-КЕП, який зберігатиметься як файл на комп’ютері або в телефоні.

Далі оберіть, де будете отримувати ключ — у податковій або в банках: ПриватБанку, Монобанку тощо.

Підготуйте документи: для звичайних громадян це паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код (РНОКПП), контактний телефон і email, а для підприємців знадобиться також виписка з ЄДР, довіреність від директора та копії статутних документів.

Тепер подайте заявку — зазвичай для цього потрібно заповнити онлайн-форму на сайті обраного банку та додати скани документів. Можна також звернутися до банку особисто й узяти всі оригінали документів із собою.

Отримавши КЕП-ключ у вигляді флешки, слід встановити необхідні драйвери (зазвичай їх дають на сайті, де ви отримали КЕП-ключ).

Під час використання електронного підпису дотримуйтеся простих рекомендацій: не передавайте ключ іншим людям, не зберігайте пароль у відкритому вигляді та робіть резервні копії сертифікатів.

Як повідомити державі про пошкоджене або зруйноване житло

Важливо: у житла має бути офіційний власник, і тільки він може подавати заяву. Найшвидший спосіб повідомити про пошкоджену або знищену під час обстрілу нерухомість — “Дія”.

Підготуйте дані про вашу нерухомість (квартиру, будинок чи інший об’єкт) — це фотографії, де видно пошкодження, та контактні дані. Якщо таких документів немає або власник помер, дублікат можна отримати лише через суд. Далі:

Авторизуйтеся у застосунку “Дія” (тут можете знайти версії для Android та iOS ) та перейдіть у розділ “Послуги” в головному меню. Там оберіть послугу “ Пошкоджене майно” .

Це можна зробити за допомогою електронного підпису чи BankID.

2. Натисніть “Почати”: система має підтягнути адресу вашого житла. Якщо вона не з’явилась автоматично, оберіть пункт “Внести дані самостійно”. Якщо й такої можливості немає, необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, аби до Державного реєстру речових прав внесли дані про вашу нерухомість.

3. Натискайте “Далі”. Якщо ви самостійно вносите дані про житло, оберіть тип об’єкта нерухомості:

приватний будинок; квартира; житлове приміщення.



4. Вкажіть загальну площу приміщення у квадратних метрах і натисніть “Далі”.

5. Вкажіть область, район, населений пункт, вулицю, будинок та квартиру зруйнованого житла.

6. Тепер оцініть збитки та оберіть, який варіант найточніше описує стан вашої нерухомості:

пошкоджена частково : пошкоджені вікна, балкон, але тримальні стіни не постраждали; непридатна до експлуатації : пожежа, ушкоджені тримальні стіни або покрівля, знищено частину багатоквартирного будинку; знищена повністю .



7. Вкажіть, скільки людей жили у приміщенні.

8. Якщо майно було об’єктом культурної спадщини, варто вказати це (є відповідна галочка).

9. Опишіть, які саме пошкодження у вашої оселі, за яких умов приміщення постраждало, приблизний час, коли був обстріл, а також, якщо є, додайте до 5 фотографій руйнації.

10. Вкажіть контактний номер телефону та електронну пошту. Перечитайте текст заяви.

Для довідки: Повідомити про руйнування нерухомості та розраховувати на компенсації наразі можуть лише власники об’єктів, зруйнованих після початку повномасштабного вторгнення. Також зруйнований об’єкт у період з 2014 року по 24 лютого 2022 року мав перебувати на підконтрольній українському уряду території.

Як зареєструвати житло в “Дії” та що робити, якщо система не знаходить вашої адреси

Якщо під час подачі заявки за програмою “єВідновлення” система не знаходить ваше житло — його можна зареєструвати в “Дії”. Але це підходить тільки для житлового фонду, побудованого після 2013 року. Щоб це зробити:

оберіть меню “Послуги” та натисніть “Земля, будівництво, нерухомість” ;

оберіть перший пункт “Державна реєстрація прав на нерухоме майно” ;

натисніть “Подати заявку” . Далі вас попросять внести дані щодо вашої оселі.

Для реєстрації житла, яке побудували до 2013 року, слід звернутися до органів місцевої влади та попросити допомогти знайти державного реєстратора. Він зможе внести до реєстру усі дані про пошкодження оселі. Якщо в реєстрі чи архівах місцевої влади немає потрібних документів, необхідно написати запит у Бюро технічної інвентаризації (там зможуть підтвердити, що ви є власником житла).

Як особисто подати заяву про зруйноване житло

Якщо ви не можете або не хочете користуватися додатком “Дія”, повідомити державі про зруйноване житло можна й особисто.

Підготуйте паспорт, ідентифікаційний код, адресу електронної пошти та документи, які підтверджують право на пільги (якщо такі є). Заповнити необхідні папери можна:

в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);

органах соціального захисту населення;

у нотаріуса.

Якщо ви вимушений переселенець і ваше житло опинилося в тимчасовій окупації (наприклад, у Бахмуті, Авдіївці, Маріуполі), подати заяву можна незалежно від нового місця проживання.

Приходьте у будь-який ЦНАП, орган соцзахисту або до нотаріуса в населеному пункті, де проживаєте, та просіть допомогти зареєструвати пошкодження або руйнацію вашого житла.

Чи варто подавати заяву про пошкоджене житло до поліції

Додатково задокументувати руйнування можна в поліції — зверніться з заявою про злочин російських військових проти вашої власності. Це можна зробити у будь-якому відділі поліції в Україні.

Будьте готові розповісти все, що сталося з вашим житлом, підготуйте ксерокопії та оригінали документів про права власності на житло та особисті документи. Поліцейські також попросять надати фотографію, на якій буде видно, що житло зруйноване. Світлину необхідно роздрукувати, адже правоохоронцям потрібно буде додати її до справи.

Для довідки: Якщо зруйноване житло опинилося в окупації, можна шукати його на фото та відео, які публікують бійці ЗСУ та російські окупанти, а також у публікаціях медіа. Для “Дії” та поліції необов’язково мати професійне фото. Достатньо навіть скриншоту з відео, де видно руйнування.

Вас можуть викликати до поліції повторно, аби вручити витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію вашого пошкодженого або зруйнованого житла.

Цей документ допоможе довести комісії, що ваше житло справді постраждало під час повномасштабної війни, й ви своєчасно повідомили про це правоохоронні органи.

Поліцейські відкриють кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни” за фактом пошкодження цивільного майна.

Як відрізняється тип компенсації за житло залежно від пошкоджень

Закон виокремлює дві ситуації, в яких виплачують компенсацію:

за знищене житло;

за пошкоджене чи частково зруйноване житло.

Якщо комісія дійде висновку, що житло можна та доцільно відновлювати, компенсацію надають грошима, які можна витратити лише на будівельні матеріали та проведення робіт.

У випадках, коли комісія вирішить, що житло не можна або недоцільно відновлювати, компенсацію видають житловим сертифікатом на суму вартості зруйнованого житла, який діє 5 років.

Як довести руйнування житла, щоб заяву не відхилили

Для позитивного рішення комісії слід надати чіткі та достовірні докази руйнування. Це можуть бути:

фото або відео, зроблені власником житла на телефон;

знімки з дрона;

аерофотознімки чи супутникові зображення з технічними метаданими.

Перевагою буде, якщо фотографії будуть кольоровими, без розмиття чи спотворень. На кожному файлі мають бути позначені дата, час зйомки та геолокація. Без цих даних заяву можуть відхилити.

Якщо власник вирішив самостійно зробити знімки, перед початком зйомки потрібно переконатися, що на пристрої правильно встановлено час і увімкнена функція визначення місцеположення. Ракурси краще обирати такі:

загальний вигляд ділянки, де стоїть будинок;

панорама, що показує ступінь руйнування;

щонайменше три ракурси будинку: фасад, бокова стіна та, за можливості, знімок згори;

великі плани пошкоджень (дах, стіни, перекриття) з різних сторін;

фото з ідентифікаційними ознаками (номер будинку, табличка з адресою, вивіски, помітні об’єкти поруч — річка, гора, дорожній знак).

Щоб підкріпити свою заяву, корисно зібрати максимум інформації про руйнування:

акти від ДСНС;

свідчення очевидців;

матеріали з новин, що підтверджують обстріл;

перелік усіх пошкоджень із зазначенням дат та місця, а також приблизною вартістю збитків;

фото залишків боєприпасів із серійними номерами та маркуванням.

Хто може подати заявку на відшкодування пошкодженого майна

Всі громадяни України, чиє житло постраждало від боїв після 24 лютого 2022-го, мають право на відшкодування. Компенсація за зруйноване житло стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку.

Компенсацію від держави за зруйноване житло надаватимуть передусім:

учасникам бойових дій (журналісти Вільного Радіо пояснювали, як отримати статус УБД );

людям з інвалідністю внаслідок війни;

людям з інвалідністю І та II групи;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам і піклувальникам;

прийомним батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Зазначимо, станом на 2026 рік компенсацію за програмою “єВідновлення” неможливо отримати за житло, яке потрапило в окупацію з 2014 року. Повний перелік таких населених пунктів є за посиланням.

Чи можна одноосібно подати заяву на компенсацію, якщо у нерухомості декілька власників

З листопада 2025 року власникам спільного житла спростили отримання компенсацій за програмою “єВідновлення”. Відтоді заяву на відшкодування за пошкоджене житло може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.

Раніше це було однією з найпоширеніших перешкод під час отримання компенсації: через відсутність зв’язку з одним зі співвласників не було можливості отримати гроші.

Тепер подати заяву на компенсацію може один зі співвласників — така заява вважається поданою від усіх. Отримувач відшкодування бере на себе зобов’язання відновити об’єкт.

Водночас подавач має повідомити про звернення щодо компенсації всіх співвласників. Якщо заява подається без підтвердженої згоди, заявник має підтвердити факт інформування наступними варіантами:

повідомлення про вручення рекомендованого листа;

поштове повідомлення про відмову в отриманні;

інший спосіб інформування (перелік не є вичерпним).

Інші співвласники можуть протягом 15 днів подати заперечення до комісії та суду. Якщо хоча б один співвласник подасть заперечення, комісія відмовить у компенсації.

Підкреслимо, ці зміни стосуються лише пошкодженого житла. Для отримання компенсації за знищене житло необхідна згода всіх співвласників.

Чи можна самостійно відремонтувати зруйноване обстрілами житло та отримати компенсацію “єВідновлення”

Так, з жовтня 2023 року подати заяву на компенсацію за програмою “єВідновлення” зможуть і ті, хто вже зробив ремонт власним коштом, або планує це зробити.

Для випадків, коли ремонт вже зробили, необхідно надати докази не тільки руйнування, а й виконаного ремонту, а також вартості матеріалів та робіт. Тому слід зберігати усі квитанції.

Як можна використати гроші з рахунку “єВідновлення”

Компенсація за житло після обстрілів залишається на рахунку протягом 1 року з моменту нарахування. Її можна витратити на:

придбання будівельних матеріалів;

заміну вікон і дверей;

ремонт покрівлі;

оплату будівельних робіт.

Будівельні матеріали можна купувати тільки в магазинах, які беруть участь у програмі “єВідновлення”. Повний перелік дивіться тут.

Чи можна відремонтувати житло, розташоване в пам’ятках архітектури

З 1 жовтня 2025 року український уряд дозволив власникам пошкодженого або зруйнованого житла, яке є об’єктами культурної спадщини, отримувати сертифікати “єВідновлення”.

Крім цього, влада спростила порядок отримання дозволів і погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це стосується як нових об’єктів, так і проведення робіт безпосередньо на пам’ятках.

Як і скільки триває перевірка та внесення даних у Реєстр пошкодженого житла

Заяви розглядають комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Строк розгляду — до 30 календарних днів з можливістю продовження на такий самий період, якщо об’єкт розташований у зоні бойових дій.

За підсумками перевірки комісія складає акт дистанційного обстеження, у якому вказує, чи підтверджений факт руйнування. Якщо доказів достатньо, акт протягом трьох днів вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, надають йому номер і надсилають повідомлення заявнику в “Дію” або на електронну пошту.

Що робити після того, як повідомили про зруйноване або пошкоджене житло

Якщо житло розташоване у безпечній зоні, профільна місцева комісія має оглянути його, визнати руйнування та провести розрахунки. Далі розпочинається процес виплати компенсацій.

Якщо ж житло розташоване на території бойових дій або в тимчасовій окупації — залишається лише чекати.

Скільки виплачують за пошкоджене майно

Суми компенсації наступні:

до 200 тис. грн — ремонт категорії А (дрібний ремонт, коли пошкоджена лише частина квартири чи будинку, наприклад тріщини, двері, вікна, плитка);

до 350 тис. грн — ремонт категорії Б (якщо повністю або значно пошкоджена квартира);

до 500 тис. грн — ремонт категорії Б (якщо повністю або значно пошкоджений приватний будинок).

Якщо сума необхідного ремонту перевищує доступну виплату, розмір компенсації розраховують у межах встановленого ліміту.

Як рахують суму компенсації за знищене житло

Розмір компенсації за зруйноване житло розраховують за спеціальною формулою. Якщо її спростити — головні критерії такі:

вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку України ( на початку 2026 року це 71 941 гривні);

коефіцієнт, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості в кожному регіоні (для Донецької області це 0,5, інші регіони дивіться тут );

кількість кімнат нерухомості (1 кімната — 1,0261, 2 — 0,9307, 3 — 0,9096);

рік, коли побудували зруйновану будівлю (1800-1917 роки — 1,22, 1918-1990 роки — 0,69, з 1991 року і до сьогодні — 1,03);

площа об’єкта.

Припустимо, ви жили в Бахмуті у трикімнатній “хрущовці” площею 54 м². Дані для розрахунку:

вартість одного квадратного метра — 36 422,33;

регіональний коефіцієнт — 0,5;

кількість кімнат — 0,9096;

коли побудували будівлю (припустимо, 1960 рік) — 0,69;

площа квартири — 54.

Усі ці дані треба помножити. Рахуємо суму компенсації: 36 422,33 * 0,5 * 0,9096 * 0,69 * 54 = 617 207,26 гривні.

Для довідки: Державна компенсація за втрату житла не може бути меншою, ніж вартість будівництва оселі такої ж площі, яку зруйнували. Оцінка втраченого житла може змінюватися в більшу або меншу сторону залежно від актуальної вартості будівництва одного квадратного метра.

Для купівлі приватної оселі або садового/дачного будинку у компенсаційну вартість увійде й придбання земельної ділянки.

Компенсація за зруйноване житло виплачується за наявності коштів на окремому рахунку Мінінфраструктури. Якщо коштів недостатньо, створюють електронний реєстр із чергою на компенсацію зруйнованого житла.

Як оформити картку “єВідновлення” та отримати виплати на ремонт житла

Оформити картку “єВідновлення” на яку нарахують компенсаційні гроші, можна у таких банках: ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, Szibank, Sportbank, Банк Восток, Акордбанк, Банк Кліринговий Дім, Глобус Банк, Правекс Банк, OTP Bank, Таскомбанк та UKRSIBBANK.

У застосунку або на сайті обраного банку слід обрати розділ “Замовити картку” та серед доступних карток вибрати “єВідновлення”.

Як скористатися житловими сертифікатами в “Дії”

Спершу слід припинити право власності на знищене житло. Це можна зробити у нотаріуса або державного реєстратора.

Далі можна оформити угоду купівлі-продажу на квартиру, приватний будинок, садовий будинок тощо. Зробити це потрібно протягом 30 днів у нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю нерухомості, і ви станете законним власником нової домівки.

Чи можна витратити компенсацію на будівництво будинку на власній ділянці

З квітня 2025 року українцям дозволили за кошти від програми “єВідновлення” будувати новий будинок на власній земельній ділянці. Для цього потрібно:

подати заяву про компенсацію через “Дію” або ЦНАП. Після розгляду призначена сума компенсації буде відображена в “Дії”;

зареєструвати повідомлення про початок будівництва через ЦНАП або на порталі “Дія”;

скасувати право власності на знищене майно після отримання компенсації;

подати заяву на виплату грошей на будівництво через застосунок “Дія”: “Сервіси” → “єВідновлення” → “Виплата на будівництво” ;

обрати земельну ділянку , на якій триватиме будівництво.

Зазначимо, виплата на будівництво власної нерухомості надходить двома частинами по 50%: першу потрібно встигнути витратити як мінімум на 90% за 18 місяців. Після цього можна буде отримати другу частину виплати. Всю суму потрібно витратити за 36 місяців, інакше гроші повернуться до держави.

Чи можна використати сертифікат “єВідновлення” для першого внеску за програмою “єОселя”

З вересня 2024 року житловий сертифікат “єВідновлення” можна використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою “єОселя”.

Оплатити можна перший внесок, який за умовами програми має становити не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката менша за 20% вартості житла, різницю потрібно внести власними коштами.

Зазначимо, програма “єОселя” — це державна іпотека на пільгових умовах. Дані для оформлення автоматично підтягуються через застосунок “Дія”, після чого заявку можна надіслати в один або кілька банків і отримати попереднє рішення за кілька хвилин.

Пільгові ставки такі: для військових, силовиків, медиків, педагогів і науковців — 3% на перші 10 років і 6% далі. Для інших громадян — 7% на перші 10 років і 10% після цього.

Як відзвітувати про ремонт житла за програмою “єВідновлення”

Подати звіт про використані кошти можна через ЦНАП, нотаріуса або портал “Дія”:

у застосунку “Дія” перейти в розділ “єВідновлення” , а далі — у розділ “Заяви на виплату” — “Повідомити про ремонт” ;

на порталі “Дія” у розділі “Компенсація за пошкоджене майно” обрати обʼєкт нерухомого майна з заявою у статусі “Кошти зараховано” , після чого обрати тип заяви “Повідомити про ремонт” ;

у ЦНАПі або у нотаріуса. Для цього потрібно мати паспорт, номер платника податків (РНОКПП) та фотографії виконаних ремонтних робіт або закуплених будівельних матеріалів.

Якщо ви подаєте проміжний звіт, комісія місцевої ради повторно відвідує житло та перевіряє стан виконання робіт. Після затвердження звіту можна подавати заявку на отримання другого траншу.

Після завершення ремонту необхідно протягом 15 робочих днів подати фінальний звіт про виконані роботи будь-яким зручним способом: через застосунок або портал “Дія”, у ЦНАПі чи у нотаріуса.

Якщо ви не подали фінального звіту про виконані роботи, комісія місцевої ради перевірить усі об’єкти, за якими були здійснені виплати, та вибірково перегляне звіти про використання коштів “єВідновлення”.

Важливо:

Виплату за категорією А (менше ніж 200 тис. грн) потрібно витратити протягом 12 місяців;

виплату категорії Б (понад 200 тис. грн) — протягом 18 місяців;

після закінчення терміну залишок повертається до держбюджету.

Отже, після ремонту необхідно подати такі звіти:

ті, хто отримав на поточний ремонт до 200 тис. грн, подають лише фінальний звіт про виконані роботи.

одержувачі виплати на капітальний ремонт квартири або приватного будинку (до 350 тис. грн або до 500 тис. грн) подають проміжний та фінальний звіти.

Зазначимо, гроші на ремонт категорії Б надходять двома траншами (70% та 30%). Щоб отримати другий транш, потрібно обов’язково прозвітувати про використання отриманих раніше коштів.

Як подати заяву про зруйноване житло до Міжнародного реєстру збитків

Українці можуть через портал “Дія” повідомити про пошкоджену нерухомість, зокрема приватний будинок, квартиру, житлове приміщення, дачний або садовий будинок чи садибу, до Міжнародного реєстру збитків — системи, яка збирає інформацію про шкоду, завдану Росією на території України.

Однак у Міжнародному реєстрі збитків неможливо зареєструвати нерухомість, яка постраждала від бойових дій до 24 лютого 2022 року. Виплати станом на початок 2026 року тут також не розпочали.

Аби зареєструвати свою нерухомість у Реєстрі, виконайте такі кроки:

увійдіть у свій кабінет на сайті “Дії” або зареєструйтеся. Далі перейдіть у розділ “Репарації: Міжнародний реєстр збитків” або скористайтесь прямим посиланням ;

оберіть пункт “Заява в категорії А3.1 — Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна” та натисніть “Подати заяву”;

перевірте інформацію про себе;

заповніть дані зі свого паспорта, вкажіть місце проживання та громадянство;

далі система має підтягнути нерухомість, зареєстровану на вас. Якщо потрібної адреси немає у переліку, оберіть останній пункт і заповніть дані вручну;

надайте деталі про житло: рік побудови, кількість поверхів і квартир, кількість кімнат тощо;

наступне вікно заповниться автоматично, якщо ви раніше повідомляли державі про зруйноване житло через застосунок “Дія”;

вкажіть, чи було житло основним місцем проживання до повномасштабного вторгнення;

опишіть, коли була зруйнована нерухомість та вкажіть обставини, які вам відомі;

вкажіть дані, якщо власники житла подавали заяви про його руйнування до правоохоронних органів;

надайте докази руйнування, зафіксовані експертними комісіями, або зазначте, що нерухомість розташована на тимчасово окупованій території;

вкажіть ринкову ціну нерухомості та завантажте документи права власності та договір купівлі-продажу;

повідомте, чи ремонтували житло власними силами або коштом компенсації за програмою “єВідновлення”;

вкажіть суму, яку хотіли б отримати як компенсацію за зруйноване житло;

надайте додаткові матеріали та докази руйнування;

вкажіть номер телефону та електронну адресу для зв’язку та уважно перевірте всі заповнені дані.

Як подати позов до суду за зруйноване житло в окупації

Поки повноцінного механізму для тих, чиє майно перебуває в окупації, не запустили, юристи радять звертатися до суду за відшкодуванням. Це потрібно, щоб задокументувати суму збитків і швидше отримати компенсації, коли відповідний механізм запрацює.

Позов подають проти Російської Федерації. Його можна подати в будь-який український суд за місцем проживання або перебування позивача. Також українці мають право звертатися до Європейського суду з прав людини.

Через розрив дипломатичних відносин України з Росією про позови повідомлятимуть на офіційному вебпорталі судової влади України.

Приклад заяви та перелік необхідних документів дивіться тут:

Примусово стягнути збитки з Росії можливо в українських або іноземних судах. Перспективи виконання в Україні залежать від обсягу майна РФ на території України, на яке можна накласти стягнення.

Що таке договір про відступлення права вимоги

Під час оформлення компенсації за зруйноване житло від держави заявник підписує договір про відступлення державі або територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.

Відступлення права вимоги означає, що той, кому винні гроші, передає право вимагати борг іншій особі. Простіше кажучи, змінюється той, хто має право “просити” повернути гроші.

У випадку компенсації за зруйноване житло це означає, що якщо українець отримує виплату від держави, він більше не вимагатиме ці гроші самостійно. Право вимагати відшкодування переходить до держави.

Схема така: спочатку держава виплачує гроші людям зі свого бюджету, а потім сама намагається стягнути ці суми з Росії. Це правило працює незалежно від суми компенсації чи типу житла, яке отримує людина.

Чому заявки на компенсацію за зруйноване житло можуть стати простроченими

У жителів прифронтових населених пунктів, таких як Покровськ або Костянтинівка, що потрапили в зону бойових дій, є ризик протермінувати заявку на компенсацію за зруйнований будинок.

Це відбувається, коли люди подають заяви, а комісія не встигає обстежити житло, бо лінія фронту наближається. Наприклад, влітку 2025 року російські окупанти вдарили ракетами по Сіверську. Населений пункт тоді ще перебував за 9 кілометрів від позицій окупантів, тобто не вважався небезпечною зоною, і туди могла приїхати комісія для обстеження житла та складання акту про руйнування. Тому заявки з цього міста приймали.

Однак черга на обстеження може тривати тижні або місяці. Коли вона дійшла до конкретної адреси, лінія фронту могла наблизитися, або ж місто потрапило в окупацію, і члени комісії вже не мали туди доступу.

Що робити, якщо заявка на компенсацію за зруйноване житло стала простроченою

Статус протермінованої заявки не означає, що власник втрачає право на отримання компенсаційних виплат від держави за пошкоджене або зруйноване житло. Заявку можна буде подати повторно.

Найкращий варіант для тих, чиє житло постраждало та опинилося в зоні бойових дій або тимчасовій окупації, — чекати звільнення територій або змін у законодавстві щодо компенсацій.

Іншої можливості отримати компенсацію згідно з чинним законодавством наразі немає, оскільки обстеження пошкодженого житла комісією є обов’язковою умовою як для виплат за програмою “єВідновлення”, так і для сертифікатів за повністю зруйноване житло.

Коли можуть відмовити у компенсації за зруйноване житло

Власники зруйнованого житла можуть отримати відмову в компенсації, якщо:

заяву подає людина, яка не може бути отримувачем компенсації, тобто не власник оселі;

пошкодження вже усунуті;

під час перевірки встановили відсутність руйнувань;

подали повторне звернення щодо тієї ж нерухомості, за якою вже призначили компенсацію (крім випадків повторних пошкоджень);

у заявці виявили неправдиву інформацію (наприклад, неточну адресу);

право власності на зруйноване житло зареєстрували після його знищення (якщо житло не встигли приватизувати до руйнування — залишається чекати закінчення війни та деокупації, а потім через суд доводити факт проживання);

заявку подали через рік після закінчення воєнного стану.

Крім цього, у постанові Кабміну №381 від 21 квітня 2023 року йдеться, що відмовити у компенсації можуть:

людям, щодо яких українська влада застосувала санкції (докладніше про це — у законі України “Про санкції” );

громадянам, які мають судимість за вчинення тяжких кримінальних правопорушень (це можуть бути злочини проти держави, статті за вбивство, тероризм та інше);

при подачі документів від спадкоємців житла, якщо власник нерухомості ще живий.

Що робити, якщо рішення про руйнування не ухвалили

У випадках, коли комісія не може підтвердити факт руйнування, розгляд справи призупиняють. Протягом трьох днів заявнику надсилають повідомлення через “Дію” або електронну пошту.

Протягом наступних 90 днів можна зібрати та надіслати додаткові докази. Після отримання матеріалів комісія поновлює розгляд і ухвалює нове рішення.

Чи можна податися на компенсацію за зруйноване житло повторно

Згідно з постановою Кабміну №381 від 21 квітня 2023 року, власник пошкодженого житла не може подати повторну заяву на компенсацію, якщо його перша заява перебуває в обробці.

Бувають випадки, коли пошкоджену нерухомість відремонтували коштом компенсації та продали іншій людині, а потім знову зруйнували. У такій ситуації, згідно з постановою Кабміну №381 від 21 квітня 2023 року, можна повторно податися на компенсацію. Ніяких обмежень тут немає.

Головною умовою отримання повторної компенсації є:

закриття попередньої заяви на компенсацію;

акт комісійного обстеження;

звіт технічного обстеження з даними про пошкодження.

Крім цього, якщо житло пошкодили, власник його відремонтував, а потім продав — право на компенсацію за цією адресою матиме й новий власник нерухомості.

Чи можна отримати компенсацію за декілька квартир чи будинків

Для тих, хто має у власності декілька квартир чи будинків, немає обмежень щодо отримання компенсації за зруйноване житло. Якщо окупанти зруйнують кілька об’єктів нерухомості, власник може отримати компенсацію за кожен із них.

Чи можна отримати компенсацію за зруйноване житло на окупованій території

Після початку повномасштабного вторгнення в окупованому Мелітополі на Запоріжжі тривав тримісячний експеримент з надання компенсацій за зруйноване житло в окупації без акту обстеження за програмою “єВідновлення”.

Його визнали вдалим, після чого підготували законопроєкт №11161, який дозволить приймати заяви на компенсацію без обстеження комісією. Це стосується житла:

у тимчасовій окупації;

в зоні активних бойових дій;

в оточенні чи блокаді внаслідок бойових дій.

Тобто житло будуть визнавати знищеним тільки за умови, якщо населений пункт внесли у відповідний перелік.

З переліком населених пунктів, які в Донецькій області офіційно визнали окупованими, можна ознайомитися в матеріалі Вільного Радіо:

За умовами законопроєкту, без обмежень зможуть подавати заявку на компенсацію також ті, хто зареєструвався як біженець або людина, яка потребує захисту, після після 24 лютого 2022 року. Проте українців, які виїхали до Росії та Білорусі, це не стосується. Аби вони отримали компенсацію, необхідно повернутися в Україну та прожити тут щонайменше 2 роки.

Зазначимо, проживання на тимчасово окупованій території не враховується, оскільки Україна визнає свої кордони у межах 1991 року, як прописано в Конституції.

У 2024 році нардепи підтримали законопроєкт за основу, але станом на квітень 2026 року він ще не підписаний президентом і не набув чинності.

Станом на початок 2026 року жоден документ в Україні не передбачає компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях.

Як обстежують житло в зоні бойових дій

Законодавство дозволяє надавати компенсацію за зруйноване житло в зоні бойових дій. Але головна складність тут — обстеження, адже під час активних бойових дій приїхати на місце часто неможливо.

Тому будинок обстежують дистанційно. Для цього в зону бойових дій відправляють безпілотник, який облітає місто й фіксує руйнування. Потім це відео передають комісії, і вона ухвалює рішення, чи надавати компенсацію за зруйноване житло.

У складних випадках залучають компанії, які роблять супутникові знімки пошкодженого житла, на основі яких оцінюють ступінь руйнування.

Для територій, куди неможливо отримати доступ навіть за допомогою безпілотників, замовляють у супутникових агенцій знімки будинків, за якими подають заяви та визначають, чи можна їх визнати зруйнованими.

Чому компенсацію за будинок можуть не надати, хоча він пошкоджений

Члени комісій керуються законодавством, яке передбачає, що будинок має бути зруйнованим на понад 80%.

Це визначають за допомогою фотографій або супутникових знімків, а також беруть технічний паспорт будинку і вираховують ступінь руйнації, починаючи з покрівлі, основних стін, інженерних мереж тощо.

Складність у тому, що до Реєстру зруйнованого майна вносять весь будинок, а не окремі квартири чи під’їзди. Тому у випадку, якщо зруйнований лише один під’їзд, комісія не може визнати будинок повністю зруйнованим, і компенсацію не призначать.

Чи можна подати заяву на компенсацію за зруйноване житло після війни

Якщо власник житла не бажає ремонтувати або купувати нове житло під час повномасштабної війни, він може відкласти рішення подаватися на державну компенсацію до мирних часів. Загальні умови такі:

для власників пошкодженого житла, ремонт якого коштує менше ніж 200 тис. грн, заяву можна подати протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану;

якщо комісія визначила суму компенсації понад 200 тис. грн, заяву можна подати протягом 18 місяців після закінчення воєнного стану;

для власників повністю зруйнованого житла термін подачі заяви становить 3 роки після припинення воєнного стану.

Відповіді на найпоширеніші питання щодо житлових ваучерів за нерухомість в окупації

Для довідки: Деякі переселенці, які мешкали на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати допомогу на купівлю нової оселі. Сума компенсації — до 2 мільйонів гривень. Цей механізм не пов’язаний із програмою компенсацій за зруйноване житло. Для отримання коштів не треба доводити, що житло зруйноване або опинилося в окупації. Заявки почали приймати з 1 грудня 2025 року. Ваучер можна використати для: купівлі квартири або будинку, а також інвестування у його будівництво;

сплату першого внеску або погашення платежу за іпотекою. Однак станом на квітень 2026 року програма доступна лише для ВПО, які мають статус учасників бойових дій, та для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Усі відповіді на запитання щодо житлових ваучерів журналісти Вільного Радіо взяли з посібника Міністерства розвитку громад та територій.

Чи має заявник на житловий ваучер перебувати на квартирному обліку для підтвердження необхідності поліпшення житлових умов?

Ні. Для отримання житлового ваучера необхідні лише довідка ВПО та документ, що підтверджує статус УБД або людини з інвалідністю.

Чи можна отримати житловий ваучер, якщо житло залишилось на території, окупованій з 2014 року?

Так. У вимогах програми немає прив’язки до 24 лютого 2022 року. Головна умова — населений пункт, де залишилась нерухомість, має бути включений до переліку населених пунктів, які офіційно визнали окупованими.

Чому під час подачі заяви на житловий ваучер у “Дію” підтягується інформація про колишню дружину або колишнього чоловіка?

Це технічна проблема, і розв’язати її можна, оновивши застосунок “Дія”, або звернувшись у підтримку, якщо оновлення не допоможе. В окремих випадках може знадобитися звернутися до ДРАЦСу або суду.

Колишні дружини та чоловіки не повинні подавати дані про своє майно під час подачі заяви.

Чому під час подачі заяви на отримання житлового ваучера у “Дії” підтягується інформація про право власності на житло, яке заявнику вже не належить?

Ймовірно, у старому Реєстрі прав власності на нерухоме майно (РПВН) залишився непогашений запис про право власності на житло. У такому випадку треба звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про виправлення технічної помилки.

Чи може військовий ЗСУ подати заявку на житловий ваучер, якщо у нього є повнолітні діти, які вже мають власне житло на підконтрольній території України?

Так. Право на отримання ваучера не обмежується для військових без власного житла, навіть якщо вони мають дітей старше 18 років.

Переселенець зі статусом УБД живе з батьками у їхньому житлі. Чи може він податися на житловий ваучер?

Так. За законодавством батьки не належать до членів родини субʼєкта звернення.

За ваучер не можна купувати житло у родичів.

Учасник бойових дій проживає у модульному містечку для ВПО. Чи вважається, що він уже забезпечений житлом і не потребує ваучера?

Ні. Право на отримання житлового ваучера зберігається.

Військовий зі статусом УБД купив житло до 2013 року, яке опинилось в окупації. Право власності підтверджене паперовими документами або даними у старому Реєстрі прав власності (РПВН). Чи потрібно вносити відомості до нового реєстру (ДРРП) для отримання ваучера?

Ні. Достатньо підтвердити статус ВПО, а не право власності на житло на окупованій території.

Чи існують обмеження щодо житла, яке можна купити за кошти ваучера?

Житловий ваучер можна витратити на будь-яке житло, розташоване на відносно безпечній території України. Коштом ваучера можна не лише зробити перший внесок за іпотеку, а й погасити вже наявну іпотеку.

Втім, ваучер може використати лише його власник, і житло не можна купувати у родичів.

Якщо у родині чоловік і дружина отримали окремі ваучери на нерухомість (обидва служили у ЗСУ або дістали інвалідності), чи можна витратити частину суми на житло, а решту — на ремонт?

Ні. Різницю між сумою ваучера та вартістю нерухомості неможливо витратити на будь-що інше, крім придбання житла.

Водночас можна об’єднувати різні ваучери для купівлі дорожчого житла. Наприклад, мати отримує компенсацію за свій зруйнований будинок, а син — як учасник бойових дій. У цьому випадку закон дозволяє придбати спільне житло, причому кожен учасник купівлі оформлює лише частку права на нерухомість.

Чи можна обʼєднати житловий ваучер та компенсаційний сертифікат за програмою “єВідновлення” для купівлі нерухомості?

Ні. Якщо хтось із родини отримав компенсацію за зруйноване житло, інші родичі втрачають право на отримання ваучера на 2 млн грн.

Чи покриває сума у 2 млн грн податки під час оформлення купівлі нерухомості?

Ні. Усі обов’язкові витрати, такі як податки, збір до Пенсійного фонду та інші платежі, не включені в суму ваучера. Їх доведеться сплачувати власним коштом.

Отримувач ваучера хоче інвестувати гроші в будівництво нової житлової багатоповерхівки, щоб отримати там квартиру. Чи є обмеження щодо забудовників, з якими можна укласти угоду?

Так. Придбати нову квартиру, яка ще будується, можна лише у забудовників, внесених до переліку Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Чи доведеться припиняти право власності на житло, яке залишилось в окупації?

На відміну від сертифікатів за зруйноване житло, житловий ваучер на 2 млн грн не зобов’язує припиняти право власності на нерухомість на окупованій території.

Чи можна отримати житловий ваучер та сертифікат за зруйноване житло?

Можна. Законодавство не обмежує право учасників бойових дій або людей з інвалідністю, які отримали ваучер на житло, подаватися на компенсацію за зруйноване житло.

Умова отримання житлового ваучера — відступлення державі права на відшкодування шкоди, завданої людині через евакуацію з окупованої території. Умова отримання сертифіката за зруйноване житло — відступлення державі права вимоги до Росії за збитки, завдані війною.

Чи можуть члени родини успадкувати житловий ваучер у разі загибелі військового?

Ні. Ваучер надають конкретній людині та використати його може лише власник.

Людина отримала житловий ваучер, але померла, не встигнувши ним скористатися. Чи можуть її родичі скористатися ваучером?

Ні. Після смерті власника родичам може перейти право використати лише сертифікат за зруйноване житло. Житловий ваучер у такому випадку не можна використати родичам.

Чи може учасник бойових дій або людина з інвалідністю через війну податися на житловий ваучер, якщо він отримав у спадщину нерухомість?

Ні. Якщо людина отримала житло у спадщину на відносно безпечній території України, це унеможливлює право податися на житловий ваучер від держави.

Переселенець зі статусом УБД успадкував житло, яке потім зруйнував обстріл. Чи може він податися на житловий ваучер від держави на 2 млн грн?

Якщо успадкована нерухомість опинилася на окупованій території або в зоні бойових дій, право на отримання житлового ваучера зберігається.

Якщо ж успадковане житло зруйновано на відносно безпечній території — отримати за нього 2 млн грн від держави не вийде.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо аналізували, як на Донеччині працює “єВідновлення”. Ми запросили інформацію з 46 громад, і проаналізували, де гроші отримали вже сотні місцевих, де комісії працюють дистанційно, а де робота повністю заблокована бойовими діями та окупацією.