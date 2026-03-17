Щоб претендувати на компенсацію за зруйноване майно від держави, слід повідомити владі, що ваше житло знищили або пошкодили. Розповідаємо, як у 2026 році зробити це онлайн та офлайн.

Як повідомити державі про зруйноване житло онлайн

Важливо: у житла має бути офіційний власник, і тільки він може подавати заяву.

Найшвидший спосіб повідомити про вашу нерухомість, яку зруйнували або пошкодили під час обстрілу — “Дія”.

Авторизуйтеся у застосунку “Дія” (тут можете знайти версії для Android та iOS ) та перейдіть у розділ “Послуги” в головному меню. Там оберіть послугу “ Пошкоджене майно” .

Це можна зробити за допомогою електронного підпису чи BankID.

Натисніть “Почати” : система має підтягнути адресу вашого житла. Якщо вона не з’явилась автоматично, оберіть пункт “Внести дані самостійно” . Якщо й такої можливості немає, необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, аби до Державного реєстру речових прав внесли дані про вашу нерухомість. Натискайте “Далі” . Якщо ви самостійно вносите дані про житло, оберіть тип об’єкта нерухомості:

приватний будинок;

квартира;

житлове приміщення.

Вкажіть загальну площу приміщення у квадратних метрах і натисніть “Далі” . Вкажіть область, район, населений пункт, вулицю, будинок та квартиру зруйнованого житла. Тепер оцініть збитки та оберіть, який варіант найточніше описує стан вашої нерухомості:

пошкоджена частково : пошкоджені вікна, балкон, але тримальні стіни не постраждали;

непридатна до експлуатації : пожежа, ушкоджені тримальні стіни або покрівля, знищено частину багатоквартирного будинку;

знищена повністю .

Вкажіть, скільки людей жили у приміщенні. Якщо майно було об’єктом культурної спадщини, варто вказати це (є відповідна галочка). Опишіть, які саме пошкодження у вашої оселі , за яких умов приміщення постраждало, приблизний час, коли був обстріл, а також, якщо є, додайте до 5 фотографій руйнації. Вкажіть контактний номер телефону та електронну пошту. Перечитайте текст заяви .

Для довідки: Повідомити про руйнування нерухомості та розраховувати на компенсації наразі можуть тільки власники об’єктів, зруйнованих після початку повномасштабного вторгнення. Також зруйнований об’єкт у період з 2014 року по 24 лютого 2022 року мав перебувати на підконтрольній українському уряду території.

Заяву розглядатиме спеціальна комісія, яка оцінить ваші збитки і визначить розмір компенсації. Якщо ви реєструєте дані про зруйноване чи пошкоджене житло у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території — комісію створять пізніше (після деокупації територій або зміни процедури оформлення компенсації на державному рівні).

Як подати заяву про зруйноване житло особисто

Якщо ви не можете/не хочете користуватись додатком “Дія”, повідомити державі про зруйноване житло можна й особисто.

Уряд визначив декілька способів повідомити про зруйноване або пошкоджене майно. Заповнити необхідні папери можна у:

центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);

органах соціального захисту населення;

нотаріуса.

Для довідки: Якщо ви вимушений переселенець і ваше житло опинилось у тимчасовій окупації (наприклад, у Бахмуті, Авдіївці, Маріуполі), подати заяву можна незалежно від нового місця проживання. Приходьте у будь-який ЦНАП, відділ соцзахисту або до нотаріуса у населеному пункті, де проживаєте, та просіть допомогти зареєструвати пошкодження або руйнацію вашого житла.

Зареєструйте заяву про пошкоджене житло у поліції

Додатково задокументувати руйнування можна в поліції — для цього потрібно звернутись із заявою про злочин росіян проти вашої власності. Ви можете зробити це у будь-якому відділі поліції в Україні.

Будьте готові розповісти все, що сталося з вашим житлом, підготуйте ксерокопії та оригінали документів про права власності на житло та особисті документи. Поліцейські також попросять надати фотографію, на якій буде видно, що житло зруйноване. Світлину необхідно роздрукувати, адже правоохоронцям потрібно буде додати її до справи.

Для довідки: Якщо зруйноване житло опинилося в окупації, можна шукати його на фото та відео, які публікують бійці ЗСУ та російські окупанти. Також ви можете спробувати пошукати кадри зі своєю оселею в публікаціях медіа. Наприклад, Вільне Радіо час від часу публікує огляд вулиць в окупованих населених пунктах Бахмутської громади. Для “Дії” та поліції необов’язково мати професійне фото. Достатньо буде навіть скриншоту з відео, де буде видно руйнування.

Вас можуть викликати до поліції повторно, аби вручити витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію вашого пошкодженого або зруйнованого житла.

Цей документ допоможе довести комісії, що ваше житло справді постраждало під час повномасштабної війни, й ви своєчасно повідомили про це правоохоронні органи.

Поліцейські відкриють кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни” за фактом пошкодження цивільного майна.

Що робити після того, як ви повідомили про зруйноване житло, та чи дійсно виплачують компенсації

Місцева профільна комісія має оглянути зруйноване в тилу житло та виконати розрахунки.

Далі розпочнеться процес виплати компенсацій.

Журналісти Вільного Радіо розповідали на прикладах жителів Донеччини, як працює програма “єВідновлення”.

Так, одна з героїнь за пошкоджені вибухом вікна та балкон отримала 116 тисяч гривень компенсації за програмою “єВідновлення” на ремонт.

Для випадків, коли після обстрілу нерухомість непридатна до ремонту, в Україні працює інша програма — житлових компенсаційних сертифікатів за знищене житло. Розмір компенсації за зруйноване житло розраховують за спеціальною формулою.

Отримувачі житлових сертифікатів можуть використати їх для придбання нерухомості на вторинному ринку або купити нове житло. Кошти також можна використати для придбання приватного будинку або земельної ділянки та будівництва оселі.

Для купівлі приватної оселі або садового чи дачного будинку в компенсаційну вартість увійде й придбання земельної ділянки.

Наприклад, ми розповідали про жительку Донеччини, чий будинок площею 60 м² після російського удару визнали непридатним до ремонту. За нього їй нарахували 1,2 млн грн. Жінка додала власні заощадження та придбала будинок у західній області країни.

Чи можна податися на компенсацію від держави, якщо зруйноване житло залишилося на тимчасово окупованій території

Якщо ваше знищене житло опинилося в зоні бойових дій або тимчасовій окупації — залишається лише чекати, коли цю територію звільнять або змінять законодавство щодо компенсації для окупованих територій.

Аби дозволити приймати заяви на компенсацію без обстеження комісією, у парламенті підготували законопроєкт №11161. Нововведення стосується житла:

у тимчасовій окупації;

в зоні активних бойових дій;

в оточенні чи блокаді внаслідок бойових дій.

Нардепи підтримали законопроєкт за основу ще у 2024 році, але відтоді він не набув чинності, адже його ще не підписав президент.

Наразі жоден документ в Україні не передбачає компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях.

Винятком є лише переселенці з окупованих територій та зони бойових дій, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни.

Для таких людей працює окрема програма, за якою ВПО можуть отримати 2 млн грн допомоги на купівлю нової оселі.

Цей механізм не пов’язаний із програмою компенсацій за зруйноване житло. Для отримання цих коштів не треба доводити, що житло зруйноване або опинилося в окупації.

Зазначимо, з переліком населених пунктів Донецької області, які офіційно визнали окупованими, можна ознайомитися в матеріалі Вільного Радіо (оновлюється регулярно).

Чи можна подати заяву на компенсацію, якщо у нерухомості декілька співвласників

З листопада 2025 року власникам спільного житла спростили компенсації за програмою “єВідновлення”. Відтоді заяву на відшкодування може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.

Однак заявник має повідомити про звернення щодо компенсації всіх співвласників. Якщо заяву подають без підтвердженої згоди, заявник має підтвердити факт інформування наступними варіантами:

повідомлення про вручення рекомендованого листа;

поштове повідомлення про відмову в отриманні;

інший спосіб інформування (перелік не є вичерпним).

Інші співвласники можуть протягом 15 днів подати заперечення до комісії та суду. Якщо хоча б один співвласник подасть заперечення, комісія відмовить у компенсації.

Заяви розглядають комісії, які створили органи місцевого самоврядування або обласні військові адміністрації. Строк розгляду — до 30 календарних днів з можливістю продовження на такий самий період, якщо об’єкт розташований у зоні бойових дій.

Перевірити статус заявки можна у розділі “єВідновлення” застосунку “Дії” на Android чи iOS, а далі натиснути розділ “Заяви про виплату”. Якщо заяву подавали через ЦНАП — дізнатися її статус можна у тому ж відділенні, до якого ви зверталися.

Раніше ми розповідали, що в Україні обіцяли запустити механізм, який дозволить виплачувати компенсації за зруйновані будинки у тимчасовій окупації на підставі супутникових знімків. Поки цю ідею не реалізували, в Україні програма “єВідновлення” працює лише там, де комісія може оглянути зруйноване або пошкоджене житло особисто.