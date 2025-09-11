Оформлення довідки ВПО. Ілюстративне зображення: Мінцифри

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Люди, які вимушено залишають свої домівки та переїжджають до більш безпечних регіонів можуть отримати спеціальну довідку, яка підтверджує їхній статус ВПО і дає право на допомогу від держави та гуманітарних організацій. Вільне Радіо пояснює, як оформити цей документ та чому вимога оновити статус часом неправомірна.

Хто може отримати статус ВПО

Довідку ВПО видають громадянам України, іноземцям і людям без громадянства, які законно проживають у країні та були змушені виїхати з місць бойових дій чи тимчасово окупованих територій.

В Україні діє офіційний Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією.

Як оформити довідку

Є два способи — онлайн через “Дію” та оффлайн в держустановах.

Як оформити довідку переселенця (ВПО) через “Дію”

обрати в застосунку “Сервіси” → “Отримати статус ВПО”;

вказати адресу фактичного проживання та підтвердити геолокацію;

додати дані про членів сім’ї;

обрати картку “єПідтримка” для отримання виплат;

можна додатково зазначити інші потреби (медицина, освіта, гуманітарна допомога).

Довідка з’явиться у застосунку після обробки заявки.

Ми також пояснювали як через “Дію” можна отримати довідку ВПО та грошову допомогу на всю сім’ю однією заявкою. Крім того, в застосунок додали можливість оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення до іншого регіону України.

Як оформити довідку ВПО у держустановах

Можна звернутися до ЦНАПу, виконавчих органів місцевої ради або управління соцзахисту. Обрати найближчий відділ можна за посиланням. Там потрібно написати заяву й пред’явити паспорт. Якщо у паспорті немає прописки — знадобиться додатковий документ, що підтверджує проживання (наприклад, військовий квиток або трудова книжка). Вже готовий документ можна отримати у день звернення.

Довідка ВПО — це не лише доступ до виплат, а й інструмент, завдяки якому держава та гуманітарні організації можуть планувати й надавати допомогу переселенцям.

Чи потрібно поновлювати переселенцям статус ВПО

Довідку ВПО не потрібно кожного року оформлювати заново, адже вона діє безстроково. Попри це іноді в переселенців вимагають оформлювати нові довідки. З таким зіткнулася Наталя з Соледарської громади, коли її дитина вступала до навчального закладу. У переліку документів на надання соціальної стипендії просили надати довідку ВПО, оформлену не раніше 2024 року.

Скріншот з повідомлення Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Переселенка з Соледару Тетяна також пригадує, що навесні цього року у дитсадку, куди ходила її дитина, вихователька попросила надати “нову довідку ВПО”. За словами жінки, вона була здивована такою вимогою, адже довідка є безстроковою і не потребує щорічного оновлення.

“Я одразу сказала, що це незаконно і попросила надати номер постанови, на підставі якої у відділі освіти вирішили вимагати такий документ”, — розповідає Тетяна.

Жінка також звернулася по консультацію до юристів благодійного фонду “Право на захист”. Там підтвердили, що вимога була неправомірною, а прохання надати письмове обґрунтування — цілком правильна реакція.

За її словами, вже наступного дня у садочку більше не піднімали це питання. Тетяна припускає, що така ситуація могла виникнути через оновлення списків дітей, які користуються пільгами, адже в районі виділяли додаткові кошти на харчування дітей ВПО.

Попри це вимога нової довідки є неправильною. У деяких випадках люди часто не розбираються і йдуть в центри соцзахисту за довідками.

“Я впевнена, що багато людей пішли за новими довідками, бо в них це попросили десь в школі, садочку чи іншій установі. Тільки справа в тому, що таку нову довідку в управлінні соцзахисту не видають, бо вони не мають цього робити. І люди починають вигадувати, що вони, наприклад, загубили довідку чи щось збилося в телефоні”, — наводить приклади Тетяна.

Їй юристи радили у подібних ситуаціях вимагати від установи письмову відмову або офіційне роз’яснення. З власного досвіду жінка каже, що це часто допомагає “магічним чином” вирішити проблему.

Оновити дані в довідці необхідно тільки якщо ви змінюєте своє фактичне місце проживання. Треба подати відповідне повідомлення до органу соціального захисту населення або через додаток “Дія” протягом 10 днів після переїзду. Це необхідно, щоб зберегти виплати і мати доступ до соцпослуг. Але подавати нову заяву на статус ВПО не потрібно, оскільки він зберігається.

Для довідки: При переїзді (навіть в межах одного міста) люди зі статусом ВПО мають: 1. Повідомити про зміну місця проживання. Протягом 10 днів після переїзду необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, щоб оновити свої дані. Або зробити це у мобільному застосунку “Дія”. 2. Оновити довідку ВПО. Після оновлення даних у Єдиній базі ВПО видають нову довідку про місце проживання, попередню анулюють.

Органи соціального захисту можуть проводити перевірки. Якщо людини не буде за новим місцем проживання, то її можуть викликати до органу соцзахисту для проходження ідентифікації. Якщо переселенці не повідомляють про переїзд, вони можуть втратити щомісячну адресну допомогу і статус ВПО.

Нагадаємо, ВПО та люди на звільнених і прифронтових територіях можуть отримати по 10 800 гривень допомоги. Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала новий етап приймання заявок на виплату грошової допомоги. Гуманітарна організація планує знову виділити кошти сімʼям, які були змушені покинути свій дім через війну, проживають у зоні активних бойових дій або повернулися на деокуповану територію.