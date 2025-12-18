Пошкоджена багатоповерхівка після обстрілів у Добропіллі. Фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На підконтрольній Україні частині Донеччини працюють комісії, які мають документувати пошкоджене та знищене житло й ухвалювати рішення про компенсації. Журналісти Вільного Радіо отримали відповіді від 41 з 46 громад, і проаналізували, де гроші отримали вже сотні місцевих, де комісії працюють дистанційно, а де робота повністю заблокована бойовими діями та окупацією.

Отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло в межах державної програми “єВідновлення” можна лише після оцінки житла спеціальною комісією. Такі комісії працюють при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях. Саме вони спілкуються з власниками, оглядають будинки й ухвалюють рішення щодо виплат.

Понад тисяча комісій по всій Україні мають документувати зруйноване або пошкоджене війною житло, але на Донеччині ця робота часто неможлива. Десятки громад залишились без доступу до своїх будинків, а мешканці не можуть отримати компенсацію, бо комісії фізично не можуть виїхати на обстеження. Водночас інші громади виплатили вже сотні мільйонів.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію в кожній з 41 громад, які надали відповідь. З технічних причин не вдалося поки що отримати відповіді від Лиманської, Шахівської, Званівської, Комарської та Черкаської громад. Ми зв’язалися з ними та оновимо матеріал за наявності даних.

В яких громадах Донеччини виплатили найбільше компенсацій станом на жовтень 2025 року

У трьох громадах Донеччини комісії з фіксацій пошкодження та руйнування житла погодили компенсацій на загальну суму понад мільярд гривень. Ідеться про Мирноградську, Великоновосілківську та Святогірську громади.

Компенсації за пошкоджене та зруйноване майно, які виплатили на Донеччині станом на жовтень 2025 (інфографіка)



Найбільше виплат нарахували за зруйноване житло. Зокрема, за три роки роботи комісії у Великоновосілківській громаді погодили виплатити понад 1,3 млрд грн. Якщо порахувати, що житлові сертифікати видавали на суму 2 млн грн, то компенсації отримали не більше 700 людей/родин.

Водночас, за пошкоджене житло у цій громаді нарахували 12,8 млн грн. Додамо, що вже в 2025 році по цій категорії виплат не було.

Громада, нагадаємо, частково визнана окупованою.

Так само цьогоріч виплат за пошкоджене житло не було у Мирноградській громаді, а за 2023-2024 роки нарахували понад півмільйона компенсацій. Компенсації за зруйноване житло у 2022-2023 роках тут для місцевих не було, бо в громаді тоді не фіксували значних руйнувань. Станом на 30 жовтня 2025 року загальна сума виплат за зруйноване житло — близько 1,02 млрд грн.

У Святогірській громаді працює одна комісія, яка обстежує житло, пошкоджене та зруйноване через російську агресію. Вона приймає звернення як офлайн, так і онлайн: у місті Святогірськ (вул. Івана Мазепи, 54) та у селі Хрестище (вул. Ясна, 52).

За даними адміністрації, від початку роботи (з 2023 року) у громаді затвердили рішень про компенсації на понад 1 млрд грн за зруйноване житло та понад 61 млн грн — за пошкоджене.

Нагадаємо, що у Святогірську розслідують можливі порушення під час виплат за зруйноване житло. Слідчі Донеччини вважають, що там могли вкрасти з бюджету близько 10 мільйонів гривень. Розподіляла кошти офіційна комісія від місцевої влади, але підозру наразі нікому не оголошували.

Ще у двох громадах загальні суми компенсацій перевищили півмільярда гривень

У Краматорській громаді за 2023-2025 роки комісія ухвалила рішення щодо компенсацій за пошкоджене житло на суму понад 335 млн грн. За знищене житло загалом ухвалили виплатити понад 281 млн грн.

У Гродівській громаді станом на жовтень 2025 року мешканцям громади виплатили понад 2 млн грн компенсацій за пошкоджене житло. Основні виплати припали на 2023, цьогоріч компенсації не нарахували (громада за документами вже частково окупована). За зруйноване погодили значно більше виплат — 572,4 млн грн (за період з 2024-го до жовтня 2025-го).

Важливо — кошти на відновлення пошкодженого житла або придбання нового не закладають у бюджети громад. Це окрема державна програма.

Для довідки: В Україні діє законодавство, що регулює питання компенсації за пошкоджене та знищене житло внаслідок бойових дій. Для цього у 2023 році запустили спеціальну програму “єВідновлення”. Вона фінансується з державного бюджету України, а її реалізація відбувається завдяки міжнародній підтримці від партнерів. Україна одержує підтримку від Європейського Союзу, Світового банку, США та інших країн, які виділяють кошти на відбудову житлової інфраструктури. Комісії для розгляду кожного окремого випадку створюють на місцях у громадах. Члени комісії розглядають заявки, обстежують житло (навіть дистанційно) та розраховують суму компенсації. Гроші не видають готівкою. Натомість надають житлові сертифікати, які можна використати для придбання/будівництва нового житла, або кошти перераховують через програму “єВідновлення” для ремонту пошкодженого майна. Компенсацію за зруйноване житло розраховують за відповідною формулою — використовується вартість 1 кв.м житла, регіональні коефіцієнти та показники з року побудови тощо. Це може бути сертифікат на нове житло або кошти на самостійну відбудову. За пошкоджене житло є ліміти компенсацій: до 350 000 грн – для квартир;

до 500 000 грн – для приватних будинків. Потрібно відкрити рахунок у банку-учаснику програми, щоб отримати кошти чи скористатися сертифікатом.

Зміни до програми “єВідновлення”: тепер відновити можна житло, розташоване в пам’ятках архітектури

Які суми компенсацій в інших громадах Донеччини станом на жовтень 2025 року

У кількох громадах загальні суми компенсацій — сотні мільйонів гривень (від майже 500 до 100)

У Покровській громаді у 2023–2024 роках мешканці отримали понад 63,3 млн грн компенсацій за пошкоджене житло. Цьогоріч такі компенсації вже не виплачували. За зруйноване житло у 2023–2025 роках мешканцям громади виплатили загалом 419,6 млн грн.

Більша частина територій Часовоярської громади (окрім села Богданівка) входить до переліку територій активних бойових дій, де державні електронні сервіси не функціонують. Через це заяв щодо пошкодженого майна комісія не отримувала.

Натомість щодо зруйнованого житла робота ведеться. Станом на 30 жовтня 2025 року в громаді сформували 375 житлових сертифікатів на загальну суму 462,38 млн грн.

За час повномасштабної війни жителям Дружківської громади нарахували понад 112 млн грн компенсацій за пошкоджене майно. За знищене житло за цей самий період Дружківська громада отримала понад 323,9 млн грн компенсацій.

У Слов’янській громаді комісії активно працюють з 2023 року. За пошкоджене житло погодили виплат на загальну суму 210,24 млн грн. За зруйноване житло — 131,73 млн грн.

На території Добропільської громади функціонують три комісії. Вони за період з 2023 року нарахували 75,30 млн грн компенсацій за пошкоджене житло та 192,20 млн — за зруйноване.

У Новогродівській громаді створили одну комісію з розгляду питань щодо надання компенсацій за знищене житло. Проте станом на 31 жовтня 2025 року вона не працює, оскільки Новогродівську громаду включили до переліку тимчасово окупованих територій, де огляди пошкодженого майна і робота комісій неможливі.

Попри це, громада надала дані про суми коштів, які мешканці отримали в межах державної програми “єВідновлення”. Цьогоріч компенсації ні за пошкоджене, ні за зруйноване житло не нараховували. Але виплати були у попередні роки. Загальна сума компенсацій: за пошкоджене житло — 12,2 млн грн, за зруйноване — 161,6 млн грн.

У Миколаївській громаді з 2023 року мешканцям громади вже виплатили понад 51,1 млн грн компенсацій за пошкоджені будинки. За цей же період як відшкодування за зруйноване житло — 98,86 млн грн.

У Торецькій громаді після внесення змін до законодавства та оновлення роботи Державного реєстру пошкодженого й знищеного майна з 3 серпня 2024 року мешканці громади можуть подавати заяви лише на компенсацію за знищене майно. Заяви на компенсацію за пошкоджене житло поки не надходили.

Станом на 3 листопада 2025 року жителі подали 85 заяв, за якими вже погоджено компенсацію за знищене житло. Загальна сума компенсацій — 113, 6 млн грн.

Ще в чотирьох громадах загальна сума компенсацій жителям склала десятки мільйонів гривень.

В Удачненській громаді за програмою компенсацій вже виплатили майже 953 тис. грн за пошкоджене житло та понад 47,9 млн грн — за зруйноване.

Компенсації за пошкоджене житло почали виплачувати з 2023 року. За інформацію, яку надали в Удачненській СВА, в 2025 році за пошкоджене житло гроші не виплачували. Перші виплати за зруйноване житло почалися вже з 2024 року.

У Костянтинівській громаді працює одна комісія з розгляду питань щодо компенсацій за знищене житло. Компенсації за пошкоджене житло у 2023-2025 роках не нараховувалися, оскільки вся громада входить до переліку територій активних бойових дій. Натомість компенсації за знищене житло нараховують. Станом на 29 жовтня 2025 року загальна сума нарахованої Комісією компенсації становить понад 45 млн грн.

10 грудня 2025 року ще одна група власників квартир у прифронтовій Костянтинівці отримала змогу подаватися на компенсації за програмою “єВідновлення”: у місті офіційно зафіксували знищення 12 будинків. Безпекова ситуація не дозволяє комісіям особисто відвідати зруйновану обстрілами нерухомість, тому знищення встановили дистанційно, за допомогою фото й відео.

Курахівська громада перебуває у переліку територій тимчасової окупації РФ, тож частину процедур здійснити неможливо. Попри це, за даними адміністрації, комісія ухвалила рішення про виплату компенсацій за пошкоджені об’єкти нерухомості на загальну суму 9,11 млн грн і за зруйновані — понад 20 млн грн.

В Олександрівській громаді станом на жовтень 2025 року комісії нарахували 1,39 млн грн компенсацій за пошкоджене житло та ще 8,73 млн грн — за зруйновані будинки.

В наступних трьох громадах за визначений період нарахували найменше компенсацій.

У Новодонецькій громаді за результатами роботи комісій мешканцям громади нарахували понад 482 тис грн компенсацій за пошкоджене житло. За зруйноване житло людям нарахували 5,14 млн грн компенсацій. Виплати почали нараховувати з 2024 року.

У Криворізькій громаді частина членів комісії нині перебуває в евакуації, тому огляди проводять дистанційно.

У 2023-2024 роках компенсації за пошкоджене житло не нараховували. Цьогоріч було одне рішення, однак виплата не відбулася — власник житла двічі постраждав від повторних руйнувань і евакуювався.

У 2024 році комісія ухвалила одне рішення про видачу житлового сертифіката за знищений приватний будинок. Сума компенсації склала 2,07 млн грн. У 2025 році виплати за знищене майно не проводилися.

У 2022-2024 роках у Андріївській громаді виплат не було, бо в громаді не фіксували пошкоджених будинків. Але за 2025 рік тут нарахували 939,8 тис грн компенсацій. За зруйноване житло тут компенсації не нараховували.

Деякі військові зі статусом ВПО вже можуть податися на компенсації за житло в окупації: як це зробити, які умови (інструкція)

Де на Донеччині виплати поки не оформили жодній людині станом на жовтень 2025 року

Як мінімум у 20-ти громадах Донецької області жителі не можуть отримати виплати за пошкоджене або зруйноване житло.

У Соледарській громаді працюють три комісії, але виплати за пошкоджене житло у громаді поки не проводять. 23 із 37 населених пунктів громади, включно з адміністративним центром — містом Соледар, перебувають у тимчасовій окупації, а решта — у зоні активних бойових дій.

Попри це, жителі подали 111 заяв на компенсацію за знищене майно. На 4 об’єкти вже є технічні звіти, щодо 107 — триває дистанційне обстеження. Комісія звернулася до Міноборони, Держгеокадастру та Державного космічного агентства щодо надання матеріалів дистанційного спостереження, які можуть підтвердити факт руйнувань. Частина відповідей отримана, частина — ще очікується. Після завершення збору доказів комісія ухвалюватиме рішення по кожній заяві окремо.

Світлодарська міська військова адміністрація повідомила, що у громаді створили дві окремі комісії. Вони вже зареєстрували 783 повідомлення про пошкоджені або зруйновані будинки. Всі об’єкти знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

У Бахмутській адміністрації повідомили, що компенсації за пошкоджене та зруйноване житло мешканцям не виплачували. Через постійні бойові дії комісії не мають можливості працювати та проводити обстеження нерухомості.

Вже у грудні журналісти Вільного Радіо дізналися, що спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки. Шестеро заявників отримали відмови у відшкодуванні.

В Іллінівській громаді усі три комісії працюють дистанційно й приймають громадян у Полтаві, за адресою: вул. Івана Мазепи, 30, 4-й поверх, каб. 414б. Отримати консультацію можна телефоном: +380627262429.

В адміністрації додали, що компенсації за пошкоджене майно в громаді не нараховували. А інформація щодо сум компенсацій за знищене житло в громаді відсутня.

У Нікольській громаді мешканці по компенсації не зверталися, тож виплати не проводили. Комісію, яка мала б розглядати заяви про компенсації за пошкоджене та знищене житло, створили у липні 2023 року. Але вся територія громади наразі окупована.

Комісію, яка має розглядати заяви про компенсацію за пошкоджене чи знищене житло створили і у Селидівській громаді. Проте у військовій адміністрації повідомили, що не володіють інформацією про суми виплачених компенсацій. Також додали, що виконувати процедури комісія фактично не може, адже територія громади перебуває під тимчасовою окупацією.

У Мар’їнській громаді навіть подати заяву на компенсацію мешканці наразі не можуть. Робота комісії зосереджена на консультаціях для мешканців і внесенні інформації про зруйновані будівлі до державного реєстру. Також триває робота з реєстрації зруйнованого майна в державних реєстрах у Старомлинівській громаді.

У відповіді Маріупольської міської ради немає інформації щодо комісій та компенсацій — лише пояснення, чому їх немає (тимчасова окупація громади та не врегульований механізм обстеження майна на окупованих територіях).

Через тимчасову окупацію або активні бойові дії комісії фактично не працюють і в Кальчицькій, Сіверській, Волноваській, Ольгинській, Білозерській, Хлібодарівський, Очеретинській, Мангушській, Сартанській, Вугледарській та Мирненській громадах.

Авдіївська громада нині перебуває у тимчасовій окупації, тому комісійні обстеження житла — як очні, так і дистанційні — не проводять, акти не складають, а прийом заяв на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно не здійснюють.

До повномасштабного вторгнення компенсації за зруйноване житло виплачували. Загалом з 2020 до 24.02.2022 затвердили 19,72 млн грн компенсацій за 77 зруйнованих об’єктів.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року власникам спільного житла спростили компенсації за програмою “єВідновлення”. Заяву на відшкодування тепер може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.