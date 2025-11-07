Наслідки обстрілу Святогірська. Фото: Вільне Радіо

Слідчі Донеччини перевіряють свідчення щодо можливих махінацій з державною програмою виплат компенсацій у Святогірську. Вважають, що там могли вкрасти з бюджету близько 10 мільйонів гривень. Розподіляла кошти офіційна комісія від місцевої влади, але підозру наразі нікому не оголошували.

Журналісти Вільного Радіо розібралися в ситуації детальніше на основі даних з судових документів та звернулись за розʼясненням до Святогірської військової адміністрації.

У Святогірську працює комісія, яка розглядає заявки мешканців і визначає ступінь придатності житла для компенсацій. Її рішення перевіряє поліція

Після початку повномасштабного вторгнення у Святогірську створили комісію, яка приймає заявки від мешканців, чиї будинки постраждали через війну. Вона виїжджає на об’єкти, фіксує стан житла і визначає, чи потрібно виплачувати часткову або повну компенсацію з бюджету.

Втім окремими такими виплатами зацікавились в поліції. За матеріалами ухвал у Єдиному державному судовому реєстрі, слідчі припускають, що у місті могла діяти схема, за якою державні кошти використовувалися не за призначенням. Попередня оцінка ймовірних збитків бюджету становить близько десяти мільйонів гривень, а загальна сума може перевищувати 22 мільйони за період з вересня 2022 року до квітня 2025-го.

Наразі правоохоронці перевіряють дані щодо того, що у деяких випадках висновки комісії не збігалися з фактичним станом будинків. Вони мають припущення, що частково пошкоджене житло визнавали повністю зруйнованим, а для підтвердження використовували лише декілька фотографій — тріснуті стіни, вибите вікно чи пошкоджений дах. Деякі власники продовжували мешкати у своїх домівках, які на папері вже вважаються непридатними для проживання.

У поліції є свідчення про виплати компенсацій власникам неушкоджених або придатних для життя будинків у Святогірську

В ухвалах у справі згадуються дані від свідків, на які спираються слідчі. Так, один із будівельників, який працював неофіційно у Святогірську, Слов’янську та Краматорську, під час допиту розповів:

“Одним дали повну компенсацію, хоча вони вже давно живуть у своїх будинках. А іншим, у кого дійсно все розбомблено, сказали, що житло лише пошкоджене”.

Водій маршрутки з Краматорського району підтвердив, що його сусід отримав мільйони гривень за будинок, у якого була лише пошкоджена стіна. Інший свідок сказав, що знайомий отримав повну компенсацію, хоча його будинок мав лише невеликі тріщини.

За даними слідчих, частину актів про руйнування складали без виїзду на місце. У деяких випадках документи підписували вже після перерахування коштів. Є у них також приклади, коли виплати нібито отримували власники будинків, які залишалися придатними для життя. Один із таких об’єктів, за який заплатили понад 2,9 мільйона гривень, був неушкодженим. Ще один, оцінений у 850 тисяч гривень, також стояв цілий, і там мешкали люди.

На папері частина будинків вважалася повністю зруйнованою, хоча фактично мала лише тріщини, вибиті вікна чи пошкоджені дахи. Деякі компенсації отримували родичі або знайомі посадовців, а подекуди заяви подавалися на будинки без офіційних власників.

До складу комісії входять представники міської влади, втім підозр посадовцям наразі не оголошували

Для довідки: Для виділення коштів компенсації за зруйноване або пошкоджене через бойові дії житло збирається комісія від місцевої влади, тож ухвалюють рішення про надання коштів колегіально. Варто зазначити, що в складі комісії, що голосувала за надання коштів, є і представник поліції. Людина з такою посадою не згадується в ухвалах. Водночас, для ухвалення рішення при голосуванні використовують надані дані та висновки.

У судових матеріалах згадуються посадовці адміністрації й підрядники, які складали акти оцінки житла. Серед них — заступник міського голови, заступник голови комісії з компенсацій, завідувач сектору відновлення територій, начальниця відділу соціального захисту, приватна підприємиця, що займалася інжинірингом, та спеціаліст із промислового будівництва. Вони описані як можливі учасники схеми, водночас офіційних підозр у справі наразі немає.

Журналісти Вільного Радіо отримали від Святогірської міської військової адміністрації відповідь на запит щодо складу комісії, яка розглядала заяви на компенсації.

У 2023 році в цій комісії були люди з міської ради та підрозділів, які їй підпорядковуються, зокрема:

заступник міського голови Андрій Целовальніков ;

керівник ЖКГ Роман Сорокін ;

начальник юридичного відділу Ілля Калугін ;

очільниця соцзахисту Віра Медведєва ;

начальниця відділу реєстрації місця проживання Надія Панасюк ;

начальник Центру надання адміністративних послуг Олександр Смоляр ;

головний спеціаліст сектору відновлення територій Сергій Чевела ;

та представник поліції Руслан Цимбал .

У 2024 році комісію оновили. До складу долучили кількох представників громадськості та благодійних організацій. Тоді вона виглядала так: Андрій Целовальніков (голова), Роман Сорокін (заступник), Тетяна Якуніна (секретар), Ілля Калугін, Віра Медведєва, Надія Панасюк, Олександр Смоляр, а також представники громадськості — Ольга Карташева (БФ “Бумеранг доброти”), Ольга Коротіна (інженер з технічного нагляду), Алла Савченко (представниця громадськості) та Ірина Ходун (БФ “Слов’янське серце”).

У 2025 році влада знову затвердила комісію в оновленому складі. Більшість посадовців залишилися на своїх місцях, а до списку знову повернули представника поліції Руслана Цимбала.

У Святогірській міській військовій адміністрації пояснили, що посадовців, про яких йдеться у судових документах, не відсторонювали від роботи. Це можливо лише тоді, коли людині офіційно повідомили про підозру або коли її справа вже передана до суду. А таких рішень немає.

Компенсації виплачували, спираючись на надані документи і акти, — ВА

Як уточнюють у Святогірській міській військовій адміністрації, досудове розслідування у справі ще триває. Наразі їм не відомо про підтверджені випадки, де під час оцінки пошкоджень могли бути помилки.

“Усі рішення комісії приймалися колегіально, на підставі наявних актів обстеження, фотофіксації, документів, наданих заявниками, та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання компенсацій”, — зазначила в.о. начальника Святогірської міської військової адміністрації Тетяна Божко.

Раніше ми розповідали, як подати заявку на компенсацію за зруйноване житло через “Дію”.