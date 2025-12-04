Зруйнована росіянами Кліщіївка, 2023 рік. Ілюстративне фото: Костянтин та Влад Ліберови

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки. Були й відмови у відшкодуванні.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Бахмутської МВА.

Наприкінці листопада спеціалізована комісія вчергове провела засідання. На ньому розглянули ще 17 заяв на компенсації за нерухомість, знищену через російську агресію на території Бахмутської громади.

Відомо, що звернення подали мешканці сіл Андріївка та Кліщіївка Бахмутського району — у 2024 та 2025 роках. Так, комісія вперше погодила відшкодування 11 заявникам, решта 6 — отримали відмови.

Зазначимо, що раніше розгляд заяв на відшкодування призупиняли, зокрема, через високі ризики для безпеки комісії, яка мала б оглянути нерухомість. У липні 2025-го в Україні затвердили механізм дистанційного обстеження житла у зоні активних боїв.

На початок грудня цього року у черзі на розгляд залишаються 92 заявки від жителів Бахмутської громади, з яких 11 вже почали опрацьовувати.

Нагадаємо, громадськість підтримала звернення до президента надати Бахмуту звання міста-героя України. Відповідна петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів, тож її має розглянути глава держави. Місто двічі — у 2014-му та 2022-му — стримувало наступ російських окупантів.