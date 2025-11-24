Бахмут до повномасштабного вторгнення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Громадськість підтримала звернення до президента надати Бахмуту звання міста-героя України. Відповідна петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів, тож її має розглянути глава держави. Місто двічі — у 2014-му та 2022-му — стримувало наступ російських окупантів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного інтернет-представництва президента України.

Петиція про присвоєння Бахмуту звання міста-героя України з’явилася на сайті 16 жовтня та за близько півтора місяця набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

Автором звернення є депутат Бахмутської міської ради Олександр Бабенко. У коментарі журналістам Вільного Радіо посадовець вже розповідав, що ця петиція для нього — не просто формальність, а “особистий акт пам’яті та вдячності”. Бабенко вважає, що це також його частина відповідальності перед громадськістю.

“Вважаю, що Бахмут заслуговує на це звання, так само як Київ, Чернігів, Харків чи Маріуполь. Це історична справедливість, яка має бути закарбована не лише в документах, а і в національній пам’яті”, — казав Олександр Бабенко.

Він наголосив на важливому значенні Бахмута для оборони України ще з 2014 року. Він згадав, що тоді завдяки захисту військових частин у місті бойовикам не вдалося отримати доступ до великих запасів зброї та військової техніки. Також Олександр Бабенко наголосив на 10-місячній обороні Бахмута під час повномасштабного вторгнення.

“У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Бахмут продовжував бути справжнім щитом України. Понад 10 місяців тривали найзапекліші бої сучасності. Українські воїни стримували навалу ворога, не дозволили просунутися далі на Часів Яр, Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, скували величезні ресурси армії РФ і тим самим виграли дорогоцінний час для всієї країни”, — ідеться у зверненні.

Відомо, що публічно підтримати петицію про присвоєння Бахмуту звання міста-героя України закликали, зокрема, народний артист України Павло Зібров, чемпіон світу зі стронгмена Олександр Лашин, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Грузинський добровольчий легіон на чолі з командиром Мамукою Мамулашвілі, заступник голови Національної спілки ветеранів Сил ТрО України Артем Мороз та низка очільників громад.

Зауважимо, що подібні петиції з’являлися й раніше. Так, ще до повторної окупації Бахмута надати йому звання міста-героя просив місцевий житель Дмитро Кірсанов, але тоді ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.

Раніше ми писали, що 30 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський надав такі звання п’ятьом містам Донеччини. Їх отримали Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка й Покровськ.

З 2022 року звання міст-героїв України носять ще два міста регіону. Тоді їх надали нині окупованим росіянами Маріуполю й Волновасі.