Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дружківка, Костянтинівка — "Міста-герої України"

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв відзнаку “Місто-герой України” п’ятьом населеним пунктам Донецької області.

За документом, відзнаку “Місто-герой України” 30 вересня надали 16 населеним пунктам у різних куточках країни. Серед них — п’ять міст Донецької області:

Краматорськ;

Слов’янськ;

Дружківка;

Костянтинівка;

Покровськ.

“З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України”, — йдеться в указі.

Також у своєму зверненні до Дня захисників України президент Зеленський сказав:

“Дружківка, одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає. Краматорськ — одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року. Костянтинівка — стоїть проти надзвичайної російської жорстокості, і громада тримається в місті, і місто тримається. Покровськ — герой, який значить так багато для нашого захисту. І це місто багатьох наших героїв, наших воїнів, які саме в районах Покровська, на Покровському напрямку й у самому місті тримаються в жорстких боях і знищують окупанта так, що це глобально відчутно. Світ бачить цей героїзм. Слов’янськ — місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу”.

Станом на жовтень 2025 відзнакою нагороджені 26 українських міст, з яких 7 — у Донецькій області. Зокрема, раніше — у березні 2022-го — таку нагороду присвоїли Волновасі та Маріуполю.

Нагадаємо, Мінрозвитку внесло Велику Новосілку та Курахове до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Такими вони вважають з кінця червня та липня 2025-го.