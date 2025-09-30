Курахове та Велику Новосілку визнали окупованими: що відомо

Окупація Курахового та Великої Новосілки. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Мінрозвитку внесло Велику Новосілку та Курахове та до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Таким вони вважають з кінця червня та липня 2025-го.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з оновленого переліку на сайті Верховної Ради.

Курахове визнали тимчасово окупованим

За документами, у Курахівській громаді не внесені до переліку тимчасово окупованих 24 населені пункти, однак серед них немає Курахового. Тобто, його визнали загарбаним з 25 липня 2025 року.

У січні 2025-го голова Курахівської ВА Роман Падун розповідав, що російські війська зруйнували майже усі будинки у населеному пункті. Інша соціальна інфраструктура — садочки, міська лікарня, будинок культури також вже були знищені. Щонайменше від грудня 2024-го у місті не було світла та зв’язку.

У той же період загарбники заговорили про плани на “відновлення” Курахового. Тоді стан населеного пункту вони оцінювали як “краще, ніж у Вугледарі”. Українська влада досі не визнала місто окупованим, принаймні офіційно.

А ще у березні цього року російські загарбники показали, який вигляд має тимчасово окуповане Курахове.

Наприкінці того ж місяця в переліку окупованих населених пунктів з’явилися селища Курахівської громади: Вовченка, Ізмайлівка, Новоселидівка та Степанівка, а також Острівське та Іллінка. Всі вони офіційно набули статус окупованих від 4 по 18 грудня 2024 року.

Велику Новосілку визнали окупованою

У тому ж оновленому переліку з’явилася Велика Новосілка — її визнають тимчасово окупованою від 26 червня 2025 року.

Ще в лютому цього ж року росіяни називали селище “ключовою точкою” їхнього наступу з нині загарбаного Вугледара. Нібито саме з цього селища українські війська намагалися завдати контратаки, аби перерізати “сухопутний міст до Криму”.

Окупанти заявили про повне “звільнення” Великої Новосілки 26 січня 2025 року. Однак вже за три дні речник 110-ї ОМБр Іван Сєкач спростував ці заяви та запевнив, що за селище тривають стрілецькі, піхотні та артилерійські бої.

За декілька днів у соціальних мережах почали з’являтися пропагандистські репортажі з окупованої Великої Новосілки. В одному з сюжетів росіяни показали нібито місцевого жителя, на ім’я Сергій Петрович, який “декілька років бережно зберігав російський прапор”.

Нагадаємо, у вересні 2025-го Мінрозвитку внесло сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад до переліку тимчасово окупованих.