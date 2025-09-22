Ще сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад визнали окупованими: список

Підтримайте Вільне Радіо
Мінрозвитку внесло сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад до переліку тимчасово окупованих.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з їхнього наказу № 1275.
За документом, який набрав чинності 19 вересня, до списку потрапили населені пункти Комарської сільської територіальної громади:
Також тимчасово окупованими визнали такі населені пункти Іллінівської громади:
Нагадаємо, у серпні 2025 року росіяни на Донеччині повністю окупували 10 сіл та ще 24 села захопили частково. Загарбники тоді перетнули межу у 20 тисяч км² території області, яку контролюють.