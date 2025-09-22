Приєднатись до спільноти
Ще сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад визнали окупованими: які саме (СПИСОК)

Богдан Комаровський
Ще сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад визнали окупованими: список
Окупанти: Ілюстративне фото: з російських медіа

Мінрозвитку внесло сім населених пунктів Комарської та Іллінівської громад до переліку тимчасово окупованих.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з їхнього наказу № 1275. 

За документом, який набрав чинності 19 вересня, до списку потрапили населені пункти Комарської сільської територіальної громади: 

  • село Вільне Поле — з 22 червня 2025 року; 
  • селище Бурлацьке — з 30 червня 2025 року
  • село Дніпроенергія — з 30 червня 2025 року; 
  • село Веселе — з 05 липня 2025 року; 
  • село Запоріжжя — з 7 липня 2025 року.

Також тимчасово окупованими визнали такі населені пункти Іллінівської громади:

  • село Гнатівка — з 8 липня 2025 року;
  • селище Зоря — з 8 липня 2025 року.

Нагадаємо, у серпні 2025 року росіяни на Донеччині повністю окупували 10 сіл та ще 24 села захопили частково. Загарбники тоді перетнули межу у 20 тисяч км² території області, яку контролюють.

