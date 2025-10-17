Бахмуту знову просять надати звання міста-героя: як підтримати ініціативу

Бахмут до повномасштабного вторгнення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На сайті електронних петицій з’явилося нове прохання до президента надати Бахмуту звання міста-героя України. У такий спосіб автор петиції пропонує відзначити роль міста, яке двічі — у 2014-му та 2022-му — стримувало наступ російських окупантів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного інтернет-представництва президента України.

Петиція з’явилася на відповідному сайті вчора, 16 жовтня 2025 року. Зареєстрував її Бабенко Олександр Володимирович. У Бахмутській міській раді є депутат із таким іменем, але достеменно невідомо, чи дійсно він став автором ініціативи. Принаймні у своїх соцмережах про таку ініціативу депутат Олександр Бабенко не повідомляв.

Журналісти Вільного Радіо звернулися по коментар до посадовця, але відповіді поки не отримали. Ми оновимо матеріал, щойно матимемо інформацію.

У петиції автор наголосив на важливому значенні Бахмута для оборони України ще з 2014 року. Він згадав, що тоді завдяки захисту військових частин у місті бойовикам не вдалося отримати доступ до великих запасів зброї та військової техніки. Також Олександр Бабенко наголосив на 10-місячній обороні Бахмута під час повномасштабного вторгнення.

“У 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, Бахмут продовжував бути справжнім щитом України. Понад 10 місяців тривали найзапекліші бої сучасності. Українські воїни стримували навалу ворога, не дозволили просунутися далі на Часів Яр, Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, скували величезні ресурси армії рф і тим самим виграли дорогоцінний час для всієї країни”, — ідеться у зверненні.

Петицію про надання Бахмуту звання міста-героя України вже підписали 1939 людей. Збір голосів триватиме ще 92 дні, долучитися до нього можна за посиланням.

Зауважимо, що подібні петиції з’являлися й раніше. Так, ще до повторної окупації Бахмута надати йому звання міста-героя просив місцевий житель Дмитро Кірсанов, але тоді ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.

Раніше ми писали, що 30 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський надав такі звання п’ятьом містам Донеччини. Їх отримали Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка й Покровськ.

З 2022 року звання міст-героїв України носять ще два міста регіону. Тоді їх надали нині окупованим росіянами Маріуполю й Волновасі.