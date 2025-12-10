Підтримайте Вільне Радіо
Ще одна група власників квартир у прифронтовій Костянтинівці отримала змогу подаватися на компенсації за програмою “єВідновлення”: у місті офіційно зафіксували знищення 12 будинків. Безпекова ситуація не дозволяє комісіям особисто відвідати зруйновану обстрілами нерухомість, тому знищення встановили дистанційно, за допомогою фото й відео.
Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.
Так, знищеними визнали будинки за адресами:
Власники квартир у цих будинках можуть подавати заяви на компенсації через “Дію”. За додатковою інформацією щодо оформлення сертифікатів та дистанційного обстеження у міській ВА закликають звертатися за номером:
Нагадаємо, у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Розповідаємо, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.