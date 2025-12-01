Підтримайте Вільне Радіо
Відсьогодні, 1 грудня деякі переселенці можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. Поки скористатися програмою можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни. Як це зробити — розповідаємо далі.
У перший день зими в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:
Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:
Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.
Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.
Зазначимо, що наразі компенсацію за житло, яке залишилося в окупації, не може отримати жодна цивільна людина з-поміж вимушених переселенців. У майбутньому програму обіцяють розширити й на них. Коли саме — поки не кажуть.
Водночас у будь-якому разі підтримку не даватимуть людям, які мають інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).
Також підтримку не даватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави за “єВідновленням”. Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.
Нагадаємо, на компенсації за пошкоджене житло в межах програми “єВідновлення” виділили ще 609 мільйонів гривень. Цим коштом зможуть покрити поточні ремонти.