Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Відсьогодні, 1 грудня деякі переселенці можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. Поки скористатися програмою можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни. Як це зробити — розповідаємо далі.

Як ВПО податися на компенсацію за житло на ТОТ

У перший день зими в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:

мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни;

попереднє місце проживання є у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній уряду України території.

Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:

оновити “Дію” до останньої версії; перейти в розділ “Послуги для ВПО” — “Заява на житловий ваучер”; підтвердити склад сім’ї, а після — згоду чоловіка чи дружини на обробку персональних даних; підписати заяву “Дія.Підписом” та надіслати.

Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.

Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Хто не зможе отримати компенсацію за знищене житло на ТОТ

Зазначимо, що наразі компенсацію за житло, яке залишилося в окупації, не може отримати жодна цивільна людина з-поміж вимушених переселенців. У майбутньому програму обіцяють розширити й на них. Коли саме — поки не кажуть.

Водночас у будь-якому разі підтримку не даватимуть людям, які мають інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).

Також підтримку не даватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави за “єВідновленням”. Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.

Нагадаємо, на компенсації за пошкоджене житло в межах програми “єВідновлення” виділили ще 609 мільйонів гривень. Цим коштом зможуть покрити поточні ремонти.