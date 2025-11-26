Програма "єВідновлення". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На компенсації за пошкоджене житло в межах програми “єВідновлення” виділили ще 609 мільйонів гривень. Цим коштом зможуть покрити поточні ремонти. Звідки гроші — читайте далі.

Про фінансування повідомили у Мінрозвитку.

Уряд продовжить виплачувати компенсації за пошкоджені домівки у межах програми “єВідновлення” — на це знайшли 609 мільйонів гривень. Їх взяли з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Цим коштом відновити домівки зможуть близько 9 тисяч родин. Йдеться насамперед про поточні ремонти — максимальною вартістю до 200 тисяч гривень.

“Потреба у додатковому фінансуванні виникла через зростання кількості заяв на ремонт після чергових російських атак. Ці кошти дозволять уникнути затримок у наданні допомоги та забезпечити безперервну роботу програми “єВідновлення”, — розповіли у міністерстві.

Там уточнили, що загалом програмою скористались вже понад 150 тисяч родин. Компенсації на відновлення пошкодженого житла вже отримали понад 116, 5 тисяч сімей.

Нагадаємо, з 1 грудня переселенці з ТОТ зможуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть люди з УБД або інвалідністю внаслідок війни.