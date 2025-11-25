Підтримайте Вільне Радіо
З 1 грудня переселенці з ТОТ зможуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть люди з УБД або інвалідністю внаслідок війни.
Про це повідомили у Мінрозвитку.
Подавати заявки можна буде з 1 грудня 2025-го через застосунок “Дія” — там вже тестують функціонал. Згодом його розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри.
Заяви розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
На старті програма буде доступною для ВПО, які мають статус УБД або ж людини з інвалідністю внаслідок війни. Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.
Зазначимо, що постанову, яка затверджує компенсації за житло для переселенців з ТОТ опублікували в уряді ще 22 вересня. Тоді ж йшлося, що програма запрацює за два місяці — 22 листопада. Ймовірно, дату запуску перенесли на початок зими.
Отримати допомогу не зможуть ті, хто має інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).
Підтримку не надаватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави.
Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік планують додаткові 500 млн на розселення ВПО, однак “єВідновлення” не дофінансують. Відповідні правки підтримали у Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.