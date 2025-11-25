Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 1 грудня переселенці з ТОТ зможуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть люди з УБД або інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомили у Мінрозвитку.

Подавати заявки можна буде з 1 грудня 2025-го через застосунок “Дія” — там вже тестують функціонал. Згодом його розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри.

Заяви розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

На старті програма буде доступною для ВПО, які мають статус УБД або ж людини з інвалідністю внаслідок війни. Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Зазначимо, що постанову, яка затверджує компенсації за житло для переселенців з ТОТ опублікували в уряді ще 22 вересня. Тоді ж йшлося, що програма запрацює за два місяці — 22 листопада. Ймовірно, дату запуску перенесли на початок зими.

Хто не зможе отримати компенсацію за знищене житло на ТОТ

Отримати допомогу не зможуть ті, хто має інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).

Підтримку не надаватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави.

Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік планують додаткові 500 млн на розселення ВПО, однак “єВідновлення” не дофінансують. Відповідні правки підтримали у Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.