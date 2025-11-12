Прихисток для переселенців на Донеччині. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На підтримку тимчасового розселення українських переселенців у державному бюджеті на 2026 рік планують спрямувати додаткові 500 млн грн, відповідні правки підтримали у Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Водночас пропозицію щодо збільшення фінансування “єВідновлення” понад удвічі у комітеті відхилили через нестачу коштів.

Про це в ефірі “Українського радіо” повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

У проголосованому в першому читанні проєкті державного бюджету на 2026 рік на підтримку тимчасового розселення ВПО для місцевих бюджетів закладали 1 мільярд гривень, стверджує очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк. Однак у комітеті підтримали правки щодо збільшення фінансування до 1,5 млрд гривень.

“Звичайно, коштів, передбачених проєктом Держбюджету, навряд чи вистачить на все. Але ми памʼятаємо головні пріоритети — обороноздатність, житло, робота й безпека українців. Тому я переконана — потрібно й надалі шукати можливості для підвищення фінансування й на місцевому рівні. Так само і громади мають облаштовувати місця для тимчасового проживання ВПО й по максимуму сприяти інтеграції переселенців”, — заявила Олена Шуляк.

Вона зазначила, що серед правок до держбюджету була і пропозиція збільшити фінансування “єВідновлення” з “близько 7 млрд грн” до 17 млрд. Однак на ці зміни у бюджеті грошей немає.

Комітет пропонує залишити фінансування “єВідновлення” без змін. З “близько 7 млрд”, про які йдеться, 2,4 млрд грн забезпечує Банк розвитку Ради Європи. Олена Шуляк додала, що уряд планує активніше долучати Світовий банк та інші МФО, аби розширити можливості житлових і муніципальних програм.

“Народні депутати між першим і другим читаннями проєкту держбюджету подали 3339 правок. І якщо всі ці правки врахувати, то потрібно було б знайти додаткові кошти більше ніж на 7 трлн грн. Але ми розуміємо, що зараз дохідна частина бюджету, яка надійшла у Верховну Раду, становить близько 3 трлн грн. Тому, на жаль, всі подані парламентарями правки неможливо врахувати. Отже, багато з них довелося відхилити”, — зауважила народна депутатка.

Між першим та другим читаннями державного бюджету його доходи зростуть на 30 млрд грн, зазначила посадовиця. Головним джерелом додаткового доходу стала зміна ставок оподаткування прибутку банків — замість 25% вони сплачуватимуть 50%. Нові надходження планують розподілити адресно: “майже 7 млрд” піде на підвищення зарплат викладачам у закладах вищої освіти, 1 млрд — на гуманітарне розмінування, а ще 1 млрд — на укриття в дитячих садочках і школах.

Нагадаємо, протягом жовтня 2025 року з підконтрольної частини Донеччини вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей Це понад вдвічі менше показників вересня, коли вивезли близько 11,1 тис. цивільних, а також майже у сім разів менше, ніж евакуювали у серпні.