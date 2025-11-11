Жителі Донеччини евакуюються до більш безпечних регіонів. Фото: Вадим Філашкін

Протягом жовтня 2025 року з підконтрольної частини Донеччини вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей. Це понад вдвічі менше показників вересня, коли вивезли близько 11,1 тис. цивільних, а також майже у сім разів менше, ніж евакуювали у серпні.

Ці дані у відповідь на запит Вільного Радіо надали в Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

Ще раніше у 2025 році за липень евакуювали близько 9,8 тисячі людей, а у червні — близько 8 тисяч. А від січня по травень поточного року вдалося вивезти 36 тис. людей, йдеться у даних від обласної влади Донеччини.

Йдеться про сукупну кількість евакуйованих силами органів місцевої влади, добровольчих формувань і волонтерів.

270 жителів евакуйованих жителів Донеччини у жовтні 2025-го розселили у місцях тимчасового проживання, додали в ДонОДА. Ці люди знайшли прихистки у Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Чернівецький, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Волинській, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Одеській областях, а також у київському шелтері БО “БФ “Спасемо Україну”.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана України перевірив 20 транзитних центрів для евакуйованих та виявив низку порушень, зокрема відсутність опалення, хаос у координації та нестачу персоналу. Відомство пропонує запровадити системний підхід до евакуації цивільних та подало до уряду конкретні пропозиції.