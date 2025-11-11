Евакуація мешканців Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Офіс омбудсмана України перевірив 20 транзитних центрів для евакуйованих та виявив низку порушень, зокрема відсутність опалення, хаос у координації та нестачу персоналу. Відомство пропонує запровадити системний підхід до евакуації цивільних та подало до уряду конкретні пропозиції.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, уряду пропонують створити стандарти для облаштування центрів для евакуйованих, гарантувати права людям, які евакуювалися самостійно, а також запровадити єдину систему обліку.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що наразі політику держави щодо евакуації цивільних можна назвати радше реакційною, а не системною. Через це подекуди виникають випадки, коли реакція на проблему виникає надто пізно.

“Але евакуація цивільних не може бути реакцією, вона має бути системою. Зрозумілою, координованою, людяною, але системою… Держава має перейти від хаотичного реагування до системності. І це питання не зручності, а людської гідності”, — заявив уповноважений.

Він зазначив, що Офіс омбудсмана вже почав працювати задля покращення процесу евакуації. Зокрема мобільні приймальні відомства працюють на транзитних пунктах, фіксують порушення, надають консультації та координують реагування.

