У Покровській громаді визнали зруйнованими ще 12 будівель: їх обстежили дистанційно

Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Ще 12 будівель визнали зруйнованими у межах дистанційного обстеження Покровської громади. Нині фахівці аналізують ще одне відео, де поліція зафіксувала руйнування.

Про це йдеться в сюжеті ТРК “Орбіта” з посиланням на начальника житлово-комунального відділу Покровської МВА Данила Проскуренка.

Він розповів, що минулого тижня комісія розглянула матеріали по 18 будівлям у Покровській громаді. З них 12 визнали зруйнованими, решта — не змогли підтвердити факти руйнації.

Нині фахівці аналізують відео, на якому правоохоронці зафіксували руйнування домівок по вулиці Героїв Азовсталі (Гвардійська) у самому Покровську.

“Коли ідентифікуємо кожен будинок — проведемо засідання комісії та визначимо, що можна визнати зруйнованим. Відео буде достатньо”, — розповів Проскуренко.

Він уточнив, що минулого тижня комісія також провела чотири засідання з надання компенсацій за знищене майно. З 429 розглянутих заяв відшкодування погодили 27.

Раніше ми розповідали, що жителів Покровська просять надсилати листи з доказами руйнувань їхнього житла. Посадовці ВА створили для цього електронну пошту, на яку приймають заяви від громадян щодо руйнувань їхньої нерухомості.