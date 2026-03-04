Де лінія фронту в Донецькій області на 4 березня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 3 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Майже 1,4 тисячі ударів витримали житлові квартали та лінія фронту підконтрольної частини Донецької області минулої доби. У регіоні не обійшлося без жертв – одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Словʼянську, Костянтинівці та Добропіллі. Розповідаємо, що відомо про наслідки цих атак.

Які міста та села атакували росіяни 3 березня у Донецькій області

Упродовж минулої доби під вогнем військ країни-агресорки перебували 8 населених пунктів Донеччини, пишуть у поліції. Так, окупати били по Добропіллю, Костянтинівці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Шостаківці, Дмитрівці.

Загалом росіяни били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 398 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 76 цивільних об’єктів, з них 65 – житлові будинки.

Зокрема, на Слов’янськ російські війська скинули три авіабомби “КАБ-250” – загинула людина, ще двоє дістали поранень. У місті фіксували руйнування 63 приватних домівок. З артилерії окупанти вдарили по Костянтинівці – зазнала травм людина, пошкодили будинок.

У Добропіллі російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – є поранений. Ще одна людина дістала травм в Олексієво-Дружківці через атаку безпілотника.

Краматорськ загарбники обстріляли з артилерії – пошкодили багатоповерхівку, СТО та шість автівок. Тим часом у Миколаївці фіксували пошкодження на території об’єкта інфраструктури, а у Шостці БпЛА “Молнія-2” понівечив приватний будинок.

Як звітують у Донецькій ОВА, за добу 3 березня з лінії фронту вдалося вивезти ще 444 людей, з них 77 – діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському російські війська атакували десять разів, розповіли у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

На Слов’янському напрямку упродовж минулої доби ЗСУ зупинили десять спроб загарбників просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти не наступали. На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки провели 17 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Софіївки, Русиного Яру та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмів росіян у районах Червоного Лимана, Родинського, Покровська, Удачного, Молодецького та в бік Кучерового Яру, Новоолександрівки й Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку загарбники 11 разів атакували українських військових у бік Тернового, Вишневого, Вороного, Вербового і Злагоди.

Нагадаємо, українські військові контролюють села Федорівка Друга та Різниківка на Словʼянському напрямку. Захисники спростовують заяви росіян щодо окупації цих населених пунктів.