Федорівка Друга та Різниківка залишаються під контролем ЗСУ, — УВ “Схід”

Федорівка Друга та Різниківка на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові контролюють села Федорівка Друга та Різниківка на Словʼянському напрямку. Захисники спростовують заяви росіян.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на речника Угруповання військ “Схід” Григорія Шаповала.

Низка так званих російських “воєнкорів”, з посиланням на військових країни-агресорки, заявили, що їхня армія взяла під контроль Федоровіку Другу та Різниківку — селища на Словʼянському напрямку. За даними аналітиків населені пункти у “сірій зоні”: там райони проникнення.

Водночас зі слів Шаповала, заяви окупантів не відповідають дійсності та обстановці на лінії зіткнення. Українські військові утримують позиції, а логістика на ділянці фронту регульована Силами оборони.

“Федорівка Друга і Різниківка на Донеччині залишаються під контролем Сил оборони. Заяви росiйських вiйськ щодо ситуації на цій ділянці фронту не відповідає дійсності”, — сказав речник.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року окупаційні війська посилили штурми на Слов’янському напрямку. Вони наступали зі сторони Сіверська та прагнули оточити Краматорськ і Слов’янськ. Бійці ЗСУ відбивають ці атаки.