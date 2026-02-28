Ситуація на Слов’янському напрямку станом на 28 лютого 2026 року. Мапа: DeepState

Станом на кінець лютого 2026 року окупаційні війська посилили штурми на Слов’янському напрямку. Вони наступають зі сторони Сіверська та прагнуть оточити Краматорськ і Слов’янськ. Бійці ЗСУ відбивають ці атаки.

Про ситуацію на фронт розповів журналістам Армія TV старший навідник 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи на позивний “Лютий”.

“На нашому напрямку ворог сильно активувався та підсилився живою силою. Зараз вони всіма зусиллями намагаються прорвати нашу оборону, намагаються тиснути зі Сіверська та взяти в кільце нашу агломерацію — Краматорськ і Слов’янськ”, — розповів “Лютий”.

Втім, нової тактики у наступі росіян не помічають — атаки йдуть малими піхотними групами.

“Наші хлопці там дуже добре стоять. Вони добре підготовлені, і оборонні рубежі теж облаштовані”, — додав військовий.

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.