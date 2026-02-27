Один зі знаків з попередженням про загрозу від дронів у Краматорську. Фото: Вільне Радіо

На дорозі через Кутову балку в Краматорську напередодні встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.

Про це повідомив начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов у коментарі для “Суспільне. Донбас”.

За допомогою табличок місцева влада намагається зменшити ризики для мирних мешканців, адже саме на зазначеній ділянці влучання безпілотників фіксують регулярно.

“Через особливості місцевості та відкриту територію в цьому районі регулярно фіксуються російські FPV-дрони, тому водіїв просять за можливості користуватись альтернативними маршрутами”, — сказав начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

Нагадаємо, у Краматорську фіксують збільшення інтенсивності атак, зокрема дронами. Ще у жовтні 2025 року там відбулося перше влучання FPV-дроном на оптоволокні, він уразив припарковану автівку.