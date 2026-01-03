Протягом 2 січня 2026 року російські війська щонайменше 1 329 разів били по Донеччині — по лінії фронту та житлових кварталах. За добу загинули двоє цивільних, ще шестеро дістали поранення. Під ударами опинилися Дружківка, Костянтинівка, Святогорівка, Шабельківка та Мирна Долина. Паралельно окупанти не припиняли штурми на ключових напрямках області.
Під російським вогнем були щонайменше п’ять населених пунктів
Мирна Долина Олександрівської ТГ — FPV-дрон пошкодив приватний будинок.
Крім того, вже після опівночі росіяни атакували Олександрівку безпілотниками “Герань-2” — там пошкоджено 13 приватних будинків і 4 автомобілі.
У Краматорському районі також фіксували руйнування в Малинівці, Мирному та Андріївці — там постраждали житлові будинки, авто та лінія електропередач.
За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти області. Із прифронтових територій евакуювали 182 людини, зокрема 21 дитину.
Окупанти за минулу добу 65 разів робили спроби прорвати лінію оборони ЗСУ: атакували на шести напрямках
Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом 2 січня на Донеччині тривали інтенсивні бої:
На Лиманському напрямку росіяни здйснили 9 атак у районах Дробишевого, Лимана, Зарічного, Ставків, Торського та Ямполя.
Слов’янський напрямок зазнав 5 спроб прориву біля Сіверська, Закітного та Переїзного.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку поблизу Міньківки.
14 спроб прорвати лінію оборони зробили росіни на Костянтинівському напрямку. Атакували у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Миколайпілля та Софіївки.
Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там ЗСУ зупинили росіян 26 разів поблизу Нового Шахового, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Філії, Дачного та в напрямку Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 10 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Вишневого, Злагоди та Рибного.