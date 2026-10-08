Двох поліцейських засудили до 4 років позбавлення волі за побиття пасажира у Костянтинівці у 2019-му: деталі

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Двоє поліцейських отримали по чотири роки тюрми за незаконне затримання та побиття пасажира на залізничному вокзалі Костянтинівки після семи років судів. Чоловіка запідозрили у зв’язках із незаконними збройними формуваннями після перевірки його даних через Telegram. Коли він намагався піти, поліцейські наздогнали його та занадто сильно заламали руки. Через це чоловік отримав травму біцепса і переніс операцію.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з єдиного реєстру судових рішень.

Що сталося у 2019?

13 жовтня 2019 року близько 11:15 на залізничному вокзалі Костянтинівки затримали чоловіка.

Старший лейтенант та інспектор місцевого відділення поліції (сержант, який приїхав на Донеччину для стажування) підійшли до пасажира та попросили показати документи. Чоловік пояснив, що паспорт залишився у дружини, яка відійшла, але назвав свої повні дані.

Старший лейтенант передав його прізвище через Telegram до інформаційного центру главку. Звідти він отримав повідомлення про нібито можливу причетність чоловіка до незаконних збройних формувань.

Після цього пасажира відвели до чергової кімнати поліції на вокзалі. Там його розпитували про перебування на Донбасі у 2014–2016 роках.

Чоловік відповів на запитання і запитав, чому його затримують. Поліцейські сказали, що він має залишатися там до приїзду слідчо-оперативної групи. Водночас протокол затримання не склали.

За матеріалами справи, у кімнаті на вокзалі старший лейтенант ударив чоловіка кулаком у ділянку нирок.

Поліцейські наздогнали його на вулиці

Коли слідчо-оперативна група не приїхала, чоловік сказав, що сам піде до міського відділу поліції. Він вийшов із вокзалу разом із поліцейським, який проходив стажування.

Приблизно за 200 метрів від вокзалу, біля будинку №110 на вулиці Олекси Тихого, їх наздогнав старший лейтенант. За матеріалами справи, він наказав колезі схопити чоловіка.

Колега схопив його за праву руку, а старший лейтенант — за ліву. Після цього старший лейтенант ще двічі вдарив чоловіка кулаком у тулуб.

Потім поліцейські заламали йому руки за спину та потягнули їх угору, після чого повели чоловіка назад до вокзалу.

Свідком цього стала дружина потерпілого. Вона вимагала припинити дії поліцейських і зателефонувала на 102. Запис цього дзвінка долучили до справи.

Через викручування рук чоловік отримав відрив сухожилка біцепса правого плеча. У нього також був великий крововилив та численні гематоми.

Потерпілого доправили до Київської міської клінічної лікарні №7. Там йому зробили операцію на руці.

Спочатку суд виправдав поліцейських

Кримінальне провадження щодо правоохоронців розслідувало територіальне управління ДБР у Краматорську. Його зареєстрували 24 жовтня 2019 року — через 11 днів після побиття.

У 2020 році справу передали до суду. Поліцейських звинувачували у перевищенні влади із застосуванням насильства.

12 вересня 2023 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав обох поліцейських винними. Кожному призначили по 4 роки позбавлення волі. Також їм заборонили працювати в правоохоронних органах та позбавили спеціальних звань.

Але 17 квітня 2024 року Дніпровський апеляційний суд скасував цей вирок і закрив справу. Суд дійшов висновку, що в діях поліцейських не було складу злочину.

На це рішення подали скаргу. 25 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував рішення апеляції та призначив новий розгляд.

Верховний Суд звернув увагу, зокрема, на те, що апеляційний суд не допитав ключових свідків та не дав належної оцінки доказам. Серед них була і травма потерпілого, яку він отримав, коли йому викручували руки.

Після нового розгляду 16 вересня 2026 року Дніпровський апеляційний суд відхилив скарги захисту та залишив у силі вирок про 4 роки позбавлення волі для кожного поліцейського.

Суд також зазначив, що інформація з Telegram про можливу причетність чоловіка до незаконних збройних формувань не давала поліцейським права затримувати його без оформлення необхідних документів і застосовувати силу.

Крім того, із засуджених стягнули 38 031 гривню на лікування та операцію потерпілого і 300 тис. грн на компенсацію моральної шкоди.

Після рішення апеляційного суду вирок набрав законної сили.