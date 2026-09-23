Динамо перемогло Зорю в УПЛ: Бражко вирішив долю напруженого матчу

Динамо зустрілося із Зорею у 7-му турі української Прем’єр-ліги та зіткнулося із серйозним опором луганської команди. Кияни підходили до гри після впевненої перемоги над Епіцентром (3:0) і двох поспіль матчів без пропущених м’ячів. Зоря, навпаки, не перемагала протягом трьох турів, але вже демонструвала, що здатна створювати проблеми фаворитам. За перебігом сезону уважно стежать і тренери, для яких збірна України залишається важливим напрямком пошуку кандидатів на найближчі міжнародні матчі.

Початок зустрічі підтвердив, що легкої прогулянки у Динамо не буде. Зоря активно пішла вперед і могла забити вже у стартові хвилини.

Зоря створила киянам проблеми у першому таймі

Одну з перших можливостей отримав Попара, який після подачі пробивав головою, але не влучив у ворота. Незабаром Слесар пройшов кількох суперників на фланзі, увірвався до штрафного майданчика та спробував поцілити у дальній кут. Георгій Бущан зреагував і врятував Динамо.

Кияни відповіли небезпечним прострілом Владислава Дубінчака. М’яч пройшов уздовж воріт, але ніхто з партнерів не зумів завершити атаку.

Ще небезпечнішим став вихід Слесара практично сам на сам із Бущаном. Футболіст Зорі затягнув із завершальним рішенням, дозволивши захисникам наздогнати себе, тому епізод завершився навіть без удару.

На 30-й хвилині у штрафному господарів опинився на газоні Матвій Пономаренко. Нападник Динамо апелював до арбітра, однак пенальті призначено не було. Після перевірки VAR рішення залишилося незмінним.

Невдовзі киянам відверто пощастило: Попара пробив у дотик, а м’яч влучив у каркас воріт.

Пономаренко ледь не забив після яскравого проходу

Після перерви Динамо почало значно активніше працювати попереду. На 50-й хвилині Пономаренко самостійно протягнув м’яч через оборонні редути Зорі, увійшов до штрафного та завдав небезпечного удару. Сапутін продемонстрував хорошу реакцію і не дозволив форварду відкрити рахунок.

У другому таймі на полі з’явився і Жерсон Родрігес. Колишній футболіст Динамо замінив Попару та отримав можливість зіграти проти свого попереднього клубу.

Родрігес швидко включився у гру і декілька разів намагався загрожувати воротам Бущана. В одному з епізодів голкіпер Динамо відбив його удар, після чого Зоря заробила кутовий.

Для частини футболістів такі матчі мають додаткове значення напередодні міжнародних вікон, коли повертається Ліга націй, а тренерські штаби збірних оцінюють ігрову форму кандидатів.

Бражко приніс Динамо довгоочікуваний гол

Розв’язка настала на 83-й хвилині. Володимир Бражко вирішив пробити здалеку. Спочатку м’яч летів майже по центру воріт, однак рикошет від Янича повністю змінив його напрямок. Сапутін уже рухався в інший бік і не зміг врятувати команду – м’яч опинився у верхньому куті.

Таким чином Динамо зуміло дотиснути суперника після складного першого тайму та скористалося своєю перевагою наприкінці зустрічі. Зоря мала достатньо можливостей, щоб змінити сценарій матчу, однак свої найкращі моменти не реалізувала.

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