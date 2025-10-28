Директор Слов’янського тролейбусного управління Ігор Шаповалов. Ілюстративне фото: скриншот з матеріалу "Суспільне. Донбас"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Дев’ять разів влада Слов’янська преміювала призначеного у травні 2023-го директора тролейбусного управління Ігоря Шаповалова. Грошове заохочення посадовець отримував щоквартально — за підсумками роботи підприємства.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з проаналізованих розпоряджень на сайті Слов’янської МВА.

За документами, на посаду директора КП “Слов’янське тролейбусне управління” Ігоря Шаповалова призначили у травні 2023-го. Через два місяці того ж року посадовець отримав першу премію — за підсумками роботи підприємства.

Надалі Шаповалов продовжив отримувати грошове заохочення щоквартально. Зокрема, востаннє очільника тролейбусного управління преміювали в жовтні 2025-го — тоді він отримав півтора місячного окладу.

Раніше Вільне Радіо розповідало, що за 2024 рік Ігор Шаповалов заробив 669 214 тисячі гривень — це приблизно на 124 тисяч гривень більше, ніж він отримував у 2023-му.

Так, у середньому директору щомісяця платили 55,7 тисячі гривень до вирахування податків. У цю суму могли входити не тільки оклад, а й надбавки та інші доплати.

У документах також вказано, що премію Ігор Шаповалов отримує коштом фонду оплати праці підприємства. Зазначимо, що кошти туди надходять з різних джерел. Комунальне підприємство — не бюджетна установа, однак може отримувати гроші з місцевого бюджету.

Що відомо про Ігоря Шаповалова

У 2016 році посадовець відзначився як фігурант кримінальної справи через хабар. Тоді він працював заступником мера Слов’янська.

Зокрема, Шаповалов нібито вимагав 150 тисяч гривень за надання переваги в конкурсі щодо відчуження комунальної власності — будівлі колишнього дитячого садка.

2017 року Шаповалов подав декларацію про звільнення з посади. 2020-го його виправдали, оскільки суд зіткнувся з браком доказів.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже аналізували, якими статками володіє директор Слов’янського тролейбусного управління Шаповалов.