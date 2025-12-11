Василь Хая. Фото з окупаційних джерел

Василь Хаї з 2022 року очолює на окупованій території Касянівську школу Кальчицької громади. Він працював на цій посаді й при українській владі, але слідчі зібрали докази, які свідчать, що фігурант добровільно погодився керувати школою під контролем російської адміністрації.

Про вирок директору школи журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Що відомо про Василя Хая

Василь Хая до відкритого вторгнення російських окупантів працював директором Касянівської загальноосвітньої школи І–III ступенів. Він уродженець села Македонівка Маріупольського району.

Після окупації він залишився на цій території та погодився очолити заклад під російським контролем. Про це свідчать дані на російському сайті “Госуслуги”.

У матеріалах справи зазначили, що фейковий директор з листопада 2022 року впроваджує в українській школі російські стандарти освіти. Серед його обов’язків є:

забезпечення роботи школи в умовах окупації;

визначення стратегії, цілей та завдань розвитку установи;

розроблення та втілення разом з “радою” освітньої установи та громадськими організаціями загарбників програм розвитку установи;

створення умов для підвищення кваліфікації працівників за російськими стандартами;

“ефективна взаємодія” і співпраця з органами окупаційної влади;

розпорядження бюджетними коштами окупантів;

вирішення кадрових, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань.

Крім цього, він викладає учням Касянівської школи історію та суспільствознавство.

Як пройшов заочний суд над директором Касянівської школи

Розслідування щодо колабораційної діяльності Василя Хая українські правоохоронці розпочали з січня 2025 року.

У квітні того ж року прокуратура Донецької області викликала Василя Хаю до суду за підозрою в колабораційній діяльності. Пізніше відбулися ще спроби викликати його або його адвоката, але підозрюваний жодного разу не з’явився. Тому суд визнав, що він переховується від правосуддя, і оголосив його в міжнародний розшук.

8 грудня Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра оголосив вирок у справі Василя Хая.

“Допитавши свідків, дослідивши письмові докази, під час здійснення спеціального судового провадження суд дійшов висновку про винність обвинуваченого”, — йдеться у документі.

Його визнали винним у впровадженні стандартів освіти держави-агресора (ч. 3 статті 111 Кримінального кодексу України) та призначили покарання — два роки у в’язниці і заборону працювати на певних посадах протягом десяти років.

Фігурант відбуватиме це покарання після затримання, адже наразі він залишається на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що більшість педагогів Кальчицької громади не виїхали після окупації й тепер, судячи з російських ресурсів, працюють на владу загарбників. Вони здебільшого не втратили своїх посад: директори й далі керують школами, а вчителі викладають ті самі предмети.