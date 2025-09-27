Підтримайте Вільне Радіо
Поки Селидівська громада перебуває в окупації, в евакуації продовжують працювати посадовці військової адміністрації та комунальних підприємств. Директорка одного з таких КП Любов Павленко за 2024 рік отримала понад мільйон гривень зарплати за основним місцем роботи та ще 163 тисячі гривень від Селидівської міської ради. Розповідаємо, що декларує посадовиця.
Про доходи Любові Павленко журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.
Любов Павленко, яка очолює КП “Комунальник м.Селидове”, за 2024 рік задекларувала такі доходи:
Усі ці суми вказані до сплати податків.
Крім цього, на банківських рахунках посадовиця має такі збереження:
Директорка має чоловіка, але жодних його доходів або збережень не декларувала.
У 2024 році директорка комунального підприємства із Селидового була власницею:
Також зазначається, що чоловік посадовиці володіє квартирою площею 60 м² та житловим будинком площею 65,28 м² у Донецькій області. Але будь-яких деталей, навіть щодо населеного пункту, в декларації немає.
Окрім нерухомості, Любов Павленко має чотири автомобілі:
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розповідали про зарплати чотирьох заступниць міського голови Селидового, які продовжують працювати в евакуації. За другий квартал 2025 року їм виплатили майже мільйон гривень із місцевого бюджету.