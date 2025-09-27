Любов Павленко, 2023 рік. Фото: Телекомпанія Орбіта

Поки Селидівська громада перебуває в окупації, в евакуації продовжують працювати посадовці військової адміністрації та комунальних підприємств. Директорка одного з таких КП Любов Павленко за 2024 рік отримала понад мільйон гривень зарплати за основним місцем роботи та ще 163 тисячі гривень від Селидівської міської ради. Розповідаємо, що декларує посадовиця.

Про доходи Любові Павленко журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Які доходи декларує директорка КП “Комунальник м.Селидове” за 2024 рік

Любов Павленко, яка очолює КП “Комунальник м.Селидове”, за 2024 рік задекларувала такі доходи:

1 016 177 грн зарплати від КП “Комунальник м.Селидове”;

163 289 грн зарплати від Селидівської міської ради;

16 847 грн благодійної допомоги від різних організацій.

Усі ці суми вказані до сплати податків.

Крім цього, на банківських рахунках посадовиця має такі збереження:

393 561 гривню;

2 тисячі доларів.

Директорка має чоловіка, але жодних його доходів або збережень не декларувала.

Яке майно та доходи декларує Любов Павленко

У 2024 році директорка комунального підприємства із Селидового була власницею:

квартири площею 43,8 м² у Селидовому;

земельної ділянки площею 59 600 м² у Селидовому;

ще однієї земельної ділянки площею 3 300 м² у Селидовому.

Також зазначається, що чоловік посадовиці володіє квартирою площею 60 м² та житловим будинком площею 65,28 м² у Донецькій області. Але будь-яких деталей, навіть щодо населеного пункту, в декларації немає.

Окрім нерухомості, Любов Павленко має чотири автомобілі:

ЗАЗ 11-03 (відомий як “Славута”) 1999 року випуску — його посадовиця купила у 1999 році за 2 тисячі гривень;

ВАЗ 21063 (відомий як “Жигулі”) 1990 року випуску — його вона придбала у 2022 році за ту ж суму;

ЗАЗ TF699P LANOS (відомий як “Ланос”) 2007 року випуску, куплений у 2007 році за 15 тисяч гривень;

Skoda Octavia A7 2014 року випуску, придбана за 200 тисяч гривень 12 червня 2024 року (ринкова ціна вживаних авто цієї моделі на онлайн-майданчиках становить у середньому від 320 до 520 тисяч гривень).

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розповідали про зарплати чотирьох заступниць міського голови Селидового, які продовжують працювати в евакуації. За другий квартал 2025 року їм виплатили майже мільйон гривень із місцевого бюджету.