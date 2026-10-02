 Ще 32 жителі Криворізької громади отримають компенсації за зруйноване житло (адреси) | Вільне Радіо
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Ще 32 жителі Криворізької громади отримають компенсації за зруйноване житло (адреси)

Ганна Назарова
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32 будинки у Криворізькій громаді визнали зруйнованими. Їхнім власникам погодили компенсацію у вигляді житлових сертифікатів. Частину заяв комісія відхилила. Рішення приймали на основі актів дистанційного обстеження та звітів із технічного обстеження.

 

Про рішення комісії з обстеження об’єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, повідомили у Криворізькій ВА.

Компенсацію у вигляді житлового сертифікату погодили за 32 заявами: 

  • с. Добропілля вул. Центральна, будинок 77а;
  • с. Красноподілля вул. Миру, будинок 64;
  • с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 40;
  • с. Новофедорівка вул. Центральна, будинок 5;
  • с. Новофедорівка вул. Молодіжна, будинок 30;
  • с. Добропілля вул. Бабенко Вані, будинок 5;
  • с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 7;
  • с. Новофедорівка вул. Центральна, будинок 67;
  • с. Добропілля вул. Центральна, будинок 19;
  • с. Матяшеве вул. Садова, будинок 18;
  • с. Красноподілля вул. Набережна, будинок 38;
  • с. Добропілля вул. Центральна, будинок 98;
  • с. Добропілля вул. Бабенко Вані, будинок 57 квартира 13;
  • с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 9а;
  • с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 20;
  • с. Красноподілля вул. Миру, будинок 11;
  • с. Новоолександрівка, вул. Низова, будинок 20;
  • с. Новофедорівка вул. Молодіжна, будинок 10;
  • с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 55-Б;
  • с. Добропілля вул. Шкільна, будинок 12;
  • с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 18;
  • с. Добропілля вул. Центральна, будинок 201;
  • с. Надія вул. Щастя, будинок 46, квартира 1;
  • с. Матяшеве вул. Кринична, будинок 34;
  • с. Новофедорівка, вул. Молодіжна, будинок 12;
  • с. Добропілля, вул. Центральна, будинок 164;
  • с. Новогришине, вул. Перемоги, будинок 56;
  • с. Матяшеве, вул. Кринична, будинок 47;
  • с. Новогришине, вул. Перемоги, 33;
  • с. Мирне, вул. Миру, 21;
  • с. Мирне, вул. Миру, 59;
  • с. Добропілля, вул. Центральна, 16.

Ще щодо 6 заяв призупинили розгляд через брак інформації. Комісія збирає матеріали дистанційного зондування Землі, фото/відеоматеріали зруйнованого житла.

Та одному власнику будинку у селі Добропілля відмовили у компенсації через невідповідні дані у заяві.

Станом на 2 жовтня  2026 року жителі Криворізької громади подали 448 заяв на компенсації. 363  з них розглянули, комісія винесла 279 позитивних рішень. Зараз на розгляді знаходяться заяви щодо 85 будинків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки фінансування заклали на підтримку жителів у бюджеті  Криворізької громади і як по неї звернутися.

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