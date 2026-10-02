Ще 32 жителі Криворізької громади отримають компенсації за зруйноване житло (адреси) | Вільне Радіо

32 будинки у Криворізькій громаді визнали зруйнованими. Їхнім власникам погодили компенсацію у вигляді житлових сертифікатів. Частину заяв комісія відхилила. Рішення приймали на основі актів дистанційного обстеження та звітів із технічного обстеження.
Про рішення комісії з обстеження об’єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, повідомили у Криворізькій ВА.
Компенсацію у вигляді житлового сертифікату погодили за 32 заявами:
с. Добропілля вул. Центральна, будинок 77а;
с. Красноподілля вул. Миру, будинок 64;
с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 40;
с. Новофедорівка вул. Центральна, будинок 5;
с. Новофедорівка вул. Молодіжна, будинок 30;
с. Добропілля вул. Бабенко Вані, будинок 5;
с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 7;
с. Новофедорівка вул. Центральна, будинок 67;
с. Добропілля вул. Центральна, будинок 19;
с. Матяшеве вул. Садова, будинок 18;
с. Красноподілля вул. Набережна, будинок 38;
с. Добропілля вул. Центральна, будинок 98;
с. Добропілля вул. Бабенко Вані, будинок 57 квартира 13;
с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 9а;
с. Новогришине вул. Перемоги, будинок 20;
с. Красноподілля вул. Миру, будинок 11;
с. Новоолександрівка, вул. Низова, будинок 20;
с. Новофедорівка вул. Молодіжна, будинок 10;
с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 55-Б;
с. Добропілля вул. Шкільна, будинок 12;
с. Добропілля вул. Молодіжна, будинок 18;
с. Добропілля вул. Центральна, будинок 201;
с. Надія вул. Щастя, будинок 46, квартира 1;
с. Матяшеве вул. Кринична, будинок 34;
с. Новофедорівка, вул. Молодіжна, будинок 12;
с. Добропілля, вул. Центральна, будинок 164;
с. Новогришине, вул. Перемоги, будинок 56;
с. Матяшеве, вул. Кринична, будинок 47;
с. Новогришине, вул. Перемоги, 33;
с. Мирне, вул. Миру, 21;
с. Мирне, вул. Миру, 59;
с. Добропілля, вул. Центральна, 16.
Ще щодо 6 заяв призупинили розгляд через брак інформації. Комісія збирає матеріали дистанційного зондування Землі, фото/відеоматеріали зруйнованого житла.
Та одному власнику будинку у селі Добропілля відмовили у компенсації через невідповідні дані у заяві.
Станом на 2 жовтня 2026 року жителі Криворізької громади подали 448 заяв на компенсації. 363 з них розглянули, комісія винесла 279 позитивних рішень. Зараз на розгляді знаходяться заяви щодо 85 будинків.