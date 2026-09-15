Ще близько 8,9 млн грн підтримки отримають переселенці з Бахмутської громади

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Бахмута спрямувала на підтримку вихідців з громади ще понад 8,9 мільйона гривень. Цього разу перелік категорій розширили — додалися виплати для почесних громадян міста, звільнених з полону військових, сімей зниклих безвісти та ще кількох нових груп. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, у вересні на підтримку мешканців громади спрямували ще 8 947 971 гривню. Забезпечити виплати доручили Управлінню соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Найбільше із зазначеної суми отримають бахмутяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо — на них спрямують 6 мільйонів 384 тисячі гривень. Усього підтримку нарахують 912 мешканцям — по 7 тисяч гривень кожному.

Також значну частину загальної суми спрямують на підтримку мобілізованих — 577 620 гривень — для 9 людей, по 64 180 грн кожному.

Окрім цього, інші категорії отримають:

родини з дітьми у складних життєвих обставинах — 80 сімей, 560 тис. грн;

люди літнього віку у складних життєвих обставинах — 41 людина, 389 тис. грн;

поранені внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворі, тяжкохворі та постраждалі від Чорнобильської катастрофи — 35 людей, 315 тис. грн;

люди, які потребують підтримки на поховання — 12 бахмутян, 120 тис. грн;

батьки дітей, які потребують підтримки на оплату проїзду до оздоровчого закладу — 14 родин, 40 тис. грн;

сім’ї з дітьми з інвалідністю та багатодітні родини — 6 родин, 90 тис. грн;

важкопоранені військові — 4 людини, 120 тис. грн;

члени сімей загиблих захисників України на поховання — 3 родини, 150 тис. грн;

бахмутяни, які вперше уклали контракт на проходження військової служби — 1 людина, 64,18 тис. грн;

зі званням “Почесний громадянин міста Бахмут — 1 людина, 6,42 тис. грн;

діти-сироти, які потребують підтримки — 1 людина, 5 тис. грн;

ветерани війни на забезпечення лікарськими засобами — 1 людина, 1,75 тис. грн;

сімʼї зниклих безвісти за особливих обставин — 1 родина, 25 тис. грн;

звільнені з полону військові — 1 людина, 50 тис. грн;

допомога на спорудження пам’ятника — 1 людина, 50 тис. грн.

Нагадаємо, у 2026-му влада Бахмута має профінансувати закупівлю автівок для Служби безпеки України в регіоні на 8 мільйонів гривень. Ще на початку цього року на таку ініціативу планували спрямувати менше грошей.