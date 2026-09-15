Ще близько 8,9 млн грн підтримки отримають переселенці з Бахмутської громади

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Влада Бахмута спрямувала на підтримку вихідців з громади ще понад 8,9 мільйона гривень. Цього разу перелік категорій розширили — додалися виплати для почесних громадян міста, звільнених з полону військових, сімей зниклих безвісти та ще кількох нових груп. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.
За документом, у вересні на підтримку мешканців громади спрямували ще 8 947 971 гривню. Забезпечити виплати доручили Управлінню соціального захисту населення Бахмутської міської ради.
Найбільше із зазначеної суми отримають бахмутяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо — на них спрямують 6 мільйонів 384 тисячі гривень. Усього підтримку нарахують 912 мешканцям — по 7 тисяч гривень кожному.
Також значну частину загальної суми спрямують на підтримку мобілізованих — 577 620 гривень — для 9 людей, по 64 180 грн кожному.
Окрім цього, інші категорії отримають:
Нагадаємо, у 2026-му влада Бахмута має профінансувати закупівлю автівок для Служби безпеки України в регіоні на 8 мільйонів гривень. Ще на початку цього року на таку ініціативу планували спрямувати менше грошей.