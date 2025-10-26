Ексочільниця Слов'янської міської ради Неля Штепа (Супрун). Фото: УНІАН

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Суд призначив Нелі Штепі (Супрун) пройти комісійну судово-медичну експертизу під час чергового розгляду справи. На засідання вона знову не з’явилася. Ексочільницю Слов’янська звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це пише видання “Суспільне. Донбас” з посиланням на речницю Харківської обласної прокуратури Валерію Чиріну.

За її словами, адвокат Штепи заявив клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з важкою хворобою обвинуваченої. Однак прокурор був проти, оскільки довідка про лікування датувалася від 20 жовтня 2025-го — це за день до судового засідання.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Натомість він призначив комісійно судово-медичну експертизу ексочільниці Слов’янська, про яку просили правоохоронці.

Як зазначила речниця, що серед основних питань в цій експертизі наступне:

чи дозволяє стан здоров’я обвинуваченої безпосередньо приймати їй участь у судових засіданнях;

чи дозволяють стан здоров’я обвинуваченої приймати їй участь у судових засіданнях дистанційно з використанням засобів відеозв’язку.

Наступне судове засідання у справі Нелі Штепу, яку звинувачують в посяганні на територіальну цілісність України, призначили на 27 листопада.

У чому обвинувачують Нелю Супрун (Штепу)

Колишню голову Слов’янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року, їй оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації. Санкції цих статей передбачають засудження від 10 років до довічного ув’язнення. Але протягом 9 років Штепа перебуває у статусі підсудної, і вироку за цей час їй не винесли.

Після затримання Штепа перебувала під вартою, а у 2017 році суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На суді експосадовиця пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов’янська під погрозами терористів, що в полоні її били, а інтерв’ю для російських видань записували “під дулом автомата”.

Як просувається розгляд справи Нелі Супрун (Штепи)

До початку повномасштабного вторгнення справу Штепи розглядав Орджонікідзевський райсуд Харкова. Там встигли дослідити докази, допитати обвинувачену та майже усіх свідків.

У березні 2022-го усі справи, підсудні цьому суду, серед яких і обвинувачення Штепи, скерували до Київського райсуду Полтави на підставі розпорядження Верховного Суду про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Майже через рік, у лютому 2023 року, для розгляду справи Штепи визначили суддю. А слухання справи почали наново — з підготовчого засідання.

Перше засідання у суді в Полтаві мало відбутися 19 квітня 2023-го. Але його скасували через хворобу Штепи та зайнятість одного з її захисників в іншому засіданні.

Пізніше, як з’ясували журналісти Вільного радіо, захисник Штепи подав клопотання до Касаційного кримінального суду. Адвокат хотів, аби справу його підзахисної перенесли до Орджонікідзевського райсуду Харкова, де її раніше й розглядали. Таке прохання пояснювали тим, що сама Штепа, її захисник та більшість свідків живуть у Слов’янську, а один свідок та група прокурорів перебувають у Харкові, тож їм зручніше діставатися саме туди. До того ж, йдеться у клопотанні, Штепа має тяжке захворювання та лікується за місцем проживання, а поїздки у Полтаву можуть відбитися на її здоров’ї. Але суд залишив клопотання без задоволення.

Справу Нелі Штепи вже розглядали у Харкові у таких судах:

Червонозаводський райсуд;

Комінтернівський райсуд;

Ленінський райсуд;

Жовтневий райсуд;

Орджонікідзевський райсуд.

У березні 2024 року стало відомо, що Штепа змінила прізвище й у судовій справі тепер фігурує як Неля Супрун. Тоді суддю Ольгу Логвінову, яка мала розглядати справу звільнили за “загальними обставинами”.

Загалом за 2024 рік ексочільниця Слов’янська не була на жодному засіданні, проте в жовтні вона робила спроби під’єднатися по відеозв’язку.

Цьогоріч на жодному засіданні вона поки не була.

Нагадаємо, восени 2019 року Неля Штепа відсудила за позовом проти України до Європейського суду з прав людини понад 3,5 тисячі євро компенсації моральної шкоди та судових витрат. Вона скаржилася, що її попереднє ув’язнення було невиправданим, а кримінальне провадження проти неї — необґрунтовано тривалим.