Сергій Бубка. Ілюстративне фото: Національний Олімпійський комітет України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував державні стипендії вісьмом спортсменам. Вони здобули нагороди на Олімпійських та Дефлімпійських Іграх. У списках є троє представників Донеччини — Юрій Єрмаков, Валерій Лозик та Сергій Бубка. Останньому закидають зв’язки з Росією та так званою “ДНР”.

Про це йдеться в указі на сайті Президента України.

Серед тих, кого позбавили державних стипендій, Сергій Бубка — ексочільник Національного Олімпійського комітету України. Чоловік народився в Луганську, однак пізніше жив та тренувався в Донецьку.

У 1988 році спортсмен виграв Олімпіаду в Сеулі у стрибках із жердиною. З 1994-го по 2020 рік був автором актуального світового рекорду зі стрибків з жердиною.

Державну стипендію Бубці виплачували від 30 січня 2024 року.

Як писали журналісти “Суспільне. Спорт”, Сергій Бубка покинув Україну як біженець з відкритого вторгнення Росії. У жовтні 2022-го він пішов з посади очільника НОК України.

У липні 2023 року журналісти проєкту Bihus. info оприлюднили контракти компанії родинного бізнесу Бубок — фірми “Монблан”. Компанія займається торгівлею пальним — ймовірно, на продаж палива структурам Росії й так званій “ДНР”. Пізніше ексглава НОК заперечив зв’язки із тимчасово окупованими територіями України.

Кого ще зі спортсменів Донеччини позбавили держстипендій

Юрій Єрмаков — на Олімпійських Іграх в Атланті 1996 році виборов “бронзу” у командних змаганнях зі спортивної гімнастики. Чоловік родом із Макіївки. Йому виплачували держстипендію із 25 грудня 2003 року.

Валерій Лозик — здобув “бронзу” на Олімпійських Іграх в Сеулі в 1988 році. Стипендію спортсмену також виплачували від 25 грудня 2003 року, а народився він у Шахтарську.

Нагадаємо, у січні 2025-го президент України підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти пропагандистів та людей, що перейшли на бік Росії у час війни. Зокрема, державних нагород позбавили нардепа з Донеччини Юрія Бойка.