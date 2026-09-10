Депутата Держдуми РФ Сабліна, який родом з Маріуполя, в Україні заочно засудили до 10 років за допомогу окупантам

Дмитро Саблін, уродженець Маріуполя та депутат Держдуми РФ, отримує нагороду від Путіна. Фото: сайт Держдуми РФ

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Уродженець Маріуполя Дмитро Саблін після початку повномасштабного вторгнення приїжджав до окупованого рідного міста та нагороджував бойовиків, які брали участь у його захопленні. Пізніше він розповідав, що мобілізувався та сформував власний розвідувальний підрозділ, який воював проти України. За ці та інші дії український суд заочно призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Голосіївського районного суду Києва від 3 серпня 2026 року. Імʼя обвинуваченого оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Хто такий Дмитро Саблін

Дмитро Саблін народився у Маріуполі, який на той час називався Жданов. Рано переїхав до Росії. Пішов там в політику.

До Державної думи Росії він уперше потрапив у 2003 році. Надалі був депутатом четвертого, п’ятого та шостого скликань російського парламенту. Після цього працював у Раді Федерації, а у 2016 році знову став депутатом Держдуми.

У 2021 році політик переобрався до восьмого скликання від партії “Єдина Росія”. У російському парламенті він працював у комітеті з оборони і безпеки. До цього, під час роботи в Раді Федерації, представляв виконавчу владу Московської області.

У “Єдиній Росії” Саблін очолював так звану патріотичну платформу та входив до президії генеральної ради партії. Також певний час керував севастопольським осередком “Єдиної Росії” в окупованому Криму.

Крім політичної діяльності, він був першим заступником голови міжнародного союзу ветеранів “Бойове братство”. Також очолював комітет жіночого футболу Російського футбольного союзу.

11 квартир у Києві, яхта та готель у Севастополі

За матеріалами справи, фактично йому належать 11 квартир у недобудованому житловому комплексі на проспекті Правди у Києві. Водночас юридично нерухомість оформлена на його батька та інших людей.

Слідчі припускали, що ці квартири могли використовуватися для розміщення диверсійно-розвідувальних груп Росії у столиці.

Після того, як у медіа з’явилася інформація про обшуки у квартирах, парламентар заперечив, що володіє нерухомістю в Києві. Водночас у коментарі російському агентству РІА Новини він заявив: “Мені особисто в Києві нічого не належить. Але сам Київ — це Росія”.

Російські та українські журналісти також називали його одним із найбагатших російських депутатів і держслужбовців. Зокрема, його пов’язували з яхтою та готелем в окупованому Севастополі, який належить групі компаній, заснованій Сабліним.

Україна запровадила проти нього санкції ще у 2018 році.

За що судили депутата Держдуми

Одним із ключових епізодів справи стало голосування Сабліна у Державній думі Росії восени 2022 року. 3 жовтня депутати російського парламенту розглядали так звані договори про “приєднання” до Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Дмитро Саблін проголосував за те, щоб ці договори набули чинності в Росії. Згодом він також підтримав закони, якими Росія намагалася оформити захоплені українські території як нові “суб’єкти” РФ.

Слідство встановило перебіг голосувань за офіційними даними сайту Держдуми. Зокрема, у справі зафіксували час голосувань — із 14:30 до 16:00 3 жовтня 2022 року.

Другий епізод стосується допомоги незаконним збройним формуванням.

Восени 2022 року Дмитро Саблін передав представникам так званої “ДНР” квадрокоптери та оптичні прилади на тимчасово окупованих українських територіях. За матеріалами справи, це обладнання використовували проти українських військових.

Точну кількість і вартість переданого обладнання слідство встановити не змогло.

Уродженець Маріуполя, депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін передає спецтехніку представникам так званої армії “ДНР”, 2022 рік. Фото з соцмереж

Допомагав “узаконити” окупацію рідного Маріуполя

Діяльність російського депутата на користь агресії проти України почалася ще за часів гібридної агресії.

1 березня 2014 року, на початку окупації Криму, тодішній член Держдуми подав заяву з проханням врахувати його голос “за” під час ухвалення постанови Ради Федерації Росії “Про використання Збройних сил РФ на території України”.

Це рішення російського парламенту фактично створило для Кремля формальне прикриття для введення військ на територію України.

Після початку повномасштабної війни, вже 25 березня 2022 року бойовики так званої “ДНР” нагородили його медаллю “За відвагу”. Ще одну відзнаку — медаль “За звільнення Маріуполя” — йому вручили 26 квітня.

У судових матеріалах є відео, на якому російський політик особисто нагороджує бойовиків угруповання “Каскад”. Це формування брало участь у боях за Маріуполь та штурмі “Азовсталі”. Під час нагородження він дякує бойовикам за службу від імені Державної думи Росії та говорить, що сподівається побачити так звану “Донецьку народну республіку” у складі Росії.

Про його роль у взаємодії з окупованою частиною Донеччини публічно говорив і спікер Держдуми В’ячеслав Володін. За його словами, парламентар був координатором взаємодії з так званою “ДНР”. Серед напрямків роботи називали перехід захоплених територій на російське законодавство, видачу російських паспортів та оформлення документів на майно й землю.

“Я — професійний військовий, полковник”: як депутат розповідав про участь у війні

Восени 2022 року російський депутат в інтерв’ю проросійському відеопроєкту розповів, що підписав контракт і мобілізувався до російських військ. За його словами, він сформував власний розвідувальний підрозділ, який діяв на напрямку від Луганська до Херсона.

Своє рішення військовий пояснював тим, що Маріуполь є його рідним містом. Він також заявляв, що є професійним військовим і полковником, тому, за його словами, “вибору не було”.

Цей відеозапис слідчі долучили до матеріалів провадження. Він став одним із доказів того, що після початку повномасштабного вторгнення обвинувачений перебував на окупованій території та брав участь у бойових діях проти України.

Пов’язували з “фільтрацією” маріупольців

Окремо у справі фігурують матеріали журналістського розслідування “Слідство інфо” про діяльність організацій, які пов’язували з російським політиком.

Йдеться про “Молоду гвардію” — молодіжне крило партії “Єдина Росія” — та “Волонтерську роту”, пов’язану з організацією “Бойове братство”.

За даними розслідування, ці структури під виглядом допомоги з евакуацією переміщували жителів окупованого Маріуполя до місць проведення так званої “фільтрації”. За інформацією журналістів, людям не давали самостійно залишати ці місця.

У матеріалах українського суду згадується і роль фігуранта у взаємодії з окупаційною адміністрацією Маріуполя та представниками так званої “ДНР”.

Чому Сабліна судили заочно та яке покарання він отримав

Кримінальне провадження щодо російського депутата відкрили у серпні 2022 року. Вручити йому підозру слідчі не змогли, оскільки він перебував на непідконтрольній Україні території.

До суду Саблін не з’являвся. Його інтереси представляв державний адвокат. Справу розглянули заочно.

Голосіївський районний суд Києва визнав Сабліна винним у посяганні на територіальну цілісність України та фінансуванні незаконних збройних формувань.

Йому призначили 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Ще два роки після звільнення він не зможе обіймати виборні посади та посади в органах державної влади.

11 квартир у Києві, які пов’язували з депутатом, не конфіскували, оскільки офіційно вони належать іншим людям. Арешти на це майно суд скасував.

Строк покарання почне відраховуватися після фактичного затримання засудженого. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Раніше ми розповідали про колишню поліцейську із селища Микільське Маріупольського району Аміну К., яка після окупації селища добровільно пішла працювати до так званої “міліції ДНР”, патрулювала населений пункт та передавала окупантам інформацію про українських правоохоронців. Її заочно засудили до 15 років тюрми.