Сергій Муха на псевдопосаді керівника окупаційної адміністрації Іловайська в так званій “ДНР”. Фото з окупаційних джерел

Сергій Муха, який раніше працював у міліції Іловайська, став “посадовцем ДНР” і очолив окупаційну адміністрацію міста. Він керував підлеглими та збирав гроші з місцевих підприємств. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук, а суд призначив йому 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з судового реєстру.

За даними слідства, влітку 2015 року Сергій Муха вступив до структур “МВС ДНР”. Там він отримав псевдопосаду “заступника начальника — керівника кримінальної поліції Харцизького підрозділу”.

Упродовж трьох років Муха нібито керував підлеглими, видавав накази, носив зброю та уніформу бойовиків. Його підрозділ базувався у захопленій будівлі Харцизького міськвідділу міліції.

25 грудня 2018 року Сергій Муха очолив так звану окупаційну адміністрацію Іловайська. На цій “посаді” він від імені “ДНР” видавав фейкові накази, збирав гроші з представників місцевих підприємств, сприяв впровадженню рубля, формував “місцевий бюджет” та організовував мобілізацію жителів. Також він займався пропагандою, намагаючись створити позитивний образ псевдореспубліки серед населення.

Слідчі зафіксували діяльність фігуранта на сайтах “ДНР” і у відео, де він виступав як “керівник адміністрації Іловайська”. Експерти підтвердили, що на записах та фото справді зображений обвинувачений.

Попри неодноразові виклики, підозрюваний у суді не з’явився. У 2022 році його оголосили у державний та міжнародний розшук.

Суд кваліфікував дії чоловіка як участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та замах на зміну меж території України (ч. 2 ст. 110 КК України). Сергію Мусі призначили 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Відлік строку почнеться з моменту його затримання.

Крім того, з обвинуваченого стягнуть на користь держави 5491 гривень, витрачених на експертизу.

