Неля Штепа за ґратами. Ілюстративне фото: УНІАН

Київський районний суд Полтави оголосив ексочільницю Словʼянська Нелю Супрун (Штепу) в розшук. Жінка систематично не зʼявляється на судові засідання, а її місцеперебування наразі невідоме. У 2014-му Штепі оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність. Вже девʼять років експосадовиця перебуває у статусі підсудної.

Про ухвалу журналісти Вільного Радіо дізналися із Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як йдеться в рішенні, ексголова Словʼянська Неля Супрун (Штепа) систематично не з’являлася на судові засідання, а її фактичне місцеперебування наразі невідоме. У звʼязку з цим прокурор заявив клопотання про оголошення у розшук обвинуваченої.

Суд дозволив затримати Штепу, а надалі її мають доставити до суду — це доручили поліції Слов’янська. До цього моменту провадження офіційно призупинили.

Зазначимо, що традиційно в ухвалі не вказують імені обвинуваченої. Однак ще у 2018-му стало відомо, що справу Нелі (Супрун) Штепи розглядають під № 646/12397/14-к.

У чому обвинувачують Нелю Супрун (Штепу)

Колишню голову Слов’янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року, їй оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації. Санкції цих статей передбачають засудження від 10 років до довічного ув’язнення. Але протягом 9 років Штепа перебуває у статусі підсудної, і вироку за цей час їй не винесли.

Після затримання Штепа перебувала під вартою, а у 2017 році суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На суді експосадовиця пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов’янська під погрозами терористів, що в полоні її били, а інтерв’ю для російських видань записували “під дулом автомата”.

Нагадаємо, 26 лютого 2026 року у Київському районному суді Полтави відбулося судове засідання у справі колишньої очільниці Слов’янська Нелі Супрун (Штепи). Фігурантка просила зупинити провадження проти себе через стан здоров’я. Суддя повідомив, що у Харкові експерти провели судово-медичну експертизу, і відмовив їй у такому клопотанні.