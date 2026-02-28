Неля Штепа у Червонозаводському суді Харкова. Фото: УНІАН/Володимир Андреєв

26 лютого 2025 року у Київському районному суді Полтави відбулося судове засідання у справі колишньої очільниці Слов’янська Нелі Супрун (Штепи). Фігурантка просила зупинити провадження проти себе через стан здоров’я. Суддя повідомив, що у Харкові експерти провели судово-медичну експертизу, і відмовив їй у такому клопотанні.

Про експертизу розповіла журналістам Суспільне Донбас речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

“Розглянули клопотання сторони захисту про зупинення кримінального провадження на підставі ст. 335 КПК України (через стан здоров’я, — ред.), але суд відмовив. Комісійна судово-медична експертиза щодо стану здоров’я обвинуваченої, яку торік суд призначив провести у Харкові, вже відбулася”, — сказала Валерія Чиріна.

Наступне судове засідання у справі Нелі Супрун (Штепи) відбудеться 12 березня 2026 року.

У чому обвинувачують Нелю Супрун (Штепу)

Колишню голову Слов’янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року, їй оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації. Санкції цих статей передбачають засудження від 10 років до довічного ув’язнення. Але протягом 9 років Штепа перебуває у статусі підсудної, і вироку за цей час їй не винесли.

Після затримання Штепа перебувала під вартою, а у 2017 році суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На суді експосадовиця пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов’янська під погрозами терористів, що в полоні її били, а інтерв’ю для російських видань записували “під дулом автомата”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо ознайомилися з ухвалами й постановами у справі Нелі Штепи та з’ясували, як вона просувається крізь роки.